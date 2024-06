Agência Sicredi tem nova gerente na ACISBEC

A Agência Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) dentro das instalações da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) conta com uma nova gerente. Fabiana Barbosa dos Santos, há oito anos no sistema, foi apresentada aos associados e clientes da agência na manhã de quinta-feira (13).

O gerente regional do ABC, Jacques Pacheco, fez a apresentação e destacou que estruturar equipes e reforçar o time é a filosofia do Sicredi. “O nosso modelo de negócios é de pessoa para pessoa, por isso, prezamos pelo atendimento de excelência. E principalmente, fortalecer a comunidade”, reforçou.

Entre os desafios assumidos com a nova função, Fabiana quer ampliar a área de atuação da agência. “Trazer novos clientes e atrair os associados da ACISBEC com ampla oferta de serviços financeiros com condições diferenciadas, além de outras empresas da cidade e Região”, destacou.

Fabiana também assume a função na ACIAM, a Associação de Mauá e ACE Diadema.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, deu as boas-vindas à nova gerente e destacou a importância do atendimento personalizado. “Quando duas entidades trabalham em parceria, a tendência é a evolução com benefício para todos. Convidamos os empresários que ainda não conhecem que venham fazer parte da nossa Associação. E para os que já caminham com a gente, que tragam as suas demandas, pois somos também um canal junto ao poder público. Juntos, concretizamos soluções”, disse.

Além do portfólio de serviços da Agência Sicredi, os executivos falaram de vantagens e soluções para os negócios como o investimento em energia solar. As empresas podem obter financiamento direto, consórcio sustentável e seguro de placa solar.

De acordo com Fabiana, o objetivo do Sicredi é atender pequenas e médias empresas, além de grandes corporações.

São Bernardo do Campo integra o sistema da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP é uma das 104 cooperativas do Sicredi, tem 35 anos de história, 98 espaços de atendimento e mais de 232 mil associados. A área de atuação da cooperativa abrange 43 localidades no estado do Paraná e 8 cidades no Estado de São Paulo, incluindo a capital e cidades do ABC