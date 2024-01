Agência cria ação para empregar 50 mil pessoas até final do ano em seis cidades brasileiras

Com a meta de empregar 50 mil pessoas até o final deste ano, a empresa de recrutamento e seleção WE CAN BR criou a ação “Segunda-feira do Emprego”. A partir do dia 29 de janeiro, em todas as segundas-feiras, sempre das 9h às 12h, um grupo de profissionais da empresa estará no centro de seis cidades brasileiras onde a empresa tem filial para prestar um serviço gratuito à população.

Qualquer pessoa que comparecer aos locais será orientado a como se cadastrar no site da empresa e concorrer a milhares de vagas disponíveis diariamente. Atualmente, existem mais de 5 mil oportunidades abertas. Quem quiser, também poderá levar o seu currículo para receber orientações sobre como tornar o documento mais adequado e atrativo. As cidades onde a ação vai ocorrer são São Paulo (SP), Santo André (SP), Campinas (SP), Sorocaba (SP), Pouso Alegre (MG) e Manaus (AM).

“As pessoas que tiverem perfil aderente às vagas poderão ser encaminhadas a uma unidade da agência e talvez até saiam empregadas no mesmo dia”, destaca Larissa Gonçalves, gerente da WE CAN BR.

“Segunda-feira é conhecida como o dia nacional para se procurar emprego, então vamos usar essa crença para impulsionar a empregabilidade dos brasileiros”, destaca o CEO da WE CAN BR, Lucas Santos. “Além disso, muitos candidatos, sobretudo os de mais idade, não têm familiaridade com a tecnologia para se cadastrar em nosso site e isso pode ser um impeditivo para a conquista de um emprego”.

Os endereços onde ocorrerá a “Segunda-feira do Emprego” são:

São Paulo (SP): Rua Barão de Itapetininga, 173 (República)

Santo André (SP): Rua Oliveira Lima, 345 ao 463 (Centro)

Campinas (SP): Praça Antônio Pompeu, 39 (Centro)

Sorocaba (SP): Praça Coronel Fernando Prestes (Centro)

Pouso Alegre (MG): Avenida Duque de Caxias (Centro)

Manaus (AM): Avenida Camapuã, 2939 (Cidade de Deus)

Outra iniciativa que a empresa promove são os feirões de emprego. Em janeiro, foi realizada a primeira edição do ano, em parceria com a Mancha Verde, na capital paulista, que movimentou mais de 1,5 mil pessoas entre participantes do evento e cadastro de currículos no site. Para 2024, a previsão é que sejam realizadas novas edições do feirão – ao menos uma por mês – nas cidades onde a empresa tem sede.