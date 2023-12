Agência Bop Comunicação Integrada é tricampeã do Prêmio Caio

Em uma noite repleta de celebração no Expo Center Norte, a Bop Comunicação Integrada, liderada por Vanessa Chiarelli Schabbel, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, sua posição de destaque ao ser indicada como finalista da 24ª edição do Prêmio Caio, conquistando o troféu Jacaré de Ouro na categoria Eventos de Incentivo.

O reconhecimento foi diante de um case consolidado, ainda no primeiro semestre deste ano, mais especificamente na Semana das Mulheres, promovida pela SulAmérica, em que a agência Bop foi encarregada de promover um evento de nível nacional, com um alcance de mais de 1.200 atendimentos por meio de profissionais da área estética.

“Acreditamos que um dos fatores que possa ter chamado a atenção do corpo de jurados seja um reflexo do nosso comprometimento em criar experiências impactantes, cujo desafio logístico foi conseguir conectar mulheres de diversas regiões do país onde estão distribuídas as 42 concessionárias da empresa, gerando um impacto positivo que pode evidenciar o trabalho de mais de 128 manicures”, explica Vanessa.

A diretora executiva também destaca o pouco tempo para executar a ação. “Foram necessários apenas dois dias de logística para que os cinco dias de eventos fossem realizados, resultando em uma entrega de quatro mil itens personalizados, ou seja, um testemunho tangível do compromisso da Bop com a qualidade e inovação”, enfatiza.

Três prêmios acumulados

Com apenas três anos de existência, já é a terceira vez que a agência Bop é premiada, mas em categorias diferentes. No ano passado, foi coroada na Categoria Congresso Nacional com o “jacaré de ouro” no evento XXIV Congresso Brasileiro de Economia, do CORECON, e com o “jacaré de bronze” com o evento 14o Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, da ABRATEF.

Nesta edição, a Bop brilhou entre 27 cases concorrentes, sendo selecionada como vencedora do prêmio. Além do reconhecimento principal, a Bop receberá um certificado do evento Caio, pontuando acima de 8 pontos pelos jurados na categoria de Convenção Internacional, com o case Ebury Retreat 2023.

A consagração da Bop no segmento de eventos, deste ano, mostra que uma agência 360 pode assumir o protagonismo em diversas áreas, diversificando seus cases. “Este prestigiado prêmio não apenas representa uma conquista para a agência, mas é um tributo ao comprometimento de toda a equipe e à visão que impulsiona a busca incessante pela excelência”, finaliza Vanessa.