Ágatha Rippel anuncia despedida do vôlei de praia

No cenário esportivo carioca, Ágatha Rippel, renomada medalhista olímpica, prepara-se para encerrar sua ilustre carreira no vôlei de praia. A jogadora, que se destacou nas areias de Copacabana ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, participa agora do Elite 16 do Circuito Mundial de 2024. Este torneio marca seu retorno a uma competição internacional na famosa praia carioca após oito anos.

Em declaração ao ge, Ágatha compartilhou suas reflexões sobre essa fase final: “Retornar a este lugar tão simbólico é uma experiência de fechamento de ciclo para mim”, afirmou. Com planos de aposentadoria definidos para o fim da temporada de 2024, a atleta pretende dedicar mais tempo à família e à sua filha, Kahena.

A trajetória de Ágatha no vôlei de praia é marcada por parcerias memoráveis, especialmente com Bárbara Seixas, com quem conquistou o Campeonato Mundial em 2015, na Holanda. A dupla alcançou destaque internacional e levou o título do Circuito Mundial no mesmo ano. Na competição olímpica de 2016, elas superaram adversárias de peso como as americanas Ross e Walsh, antes de serem derrotadas pelas alemãs Ludwig e Walkenhorst na final.

Ágatha tem aproveitado cada momento desta temporada derradeira com intensidade e gratidão. Ela relembra vividamente os momentos decisivos das Olimpíadas do Rio e considera a semifinal contra Ross e Walsh como o jogo mais marcante de sua carreira.

Recentemente, no Elite 16, Ágatha iniciou a competição ao lado da parceira Rebecca, com vitórias sobre as polonesas Aleksandra Wachowicz e Julia Radelczuk e as paraguaias Michelle Valiente e Giuliana Poletti. Esse desempenho reforça a presença constante da jogadora entre as grandes atletas do vôlei de praia mundial.

O encerramento desta etapa esportiva promete ser emocionante, com Ágatha levando consigo memórias inestimáveis dos momentos que marcaram sua vida dentro das quadras.