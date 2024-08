AFUM promove Caminhada Agosto Lilás com presença de delegadas da região

A AFUM – Associação Força e União das Mulheres – promoverá no dia 18 de agosto a Caminhada Agosto Lilás, uma ação dedicada à conscientização e combate à violência contra a mulher. O evento reunirá mulheres importantes da segurança do ABC, como Kelly Sacchetto, Delegada Seccional de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, Adrianne Mayer Bontempi, Delegada Assistente da Seccional de São Bernardo do Campo, Daniela Attab Del Nero, Delegada de Polícia Titular da DDM de São Bernardo do Campo, Luciara de Cássia -Delegada de Polícia Titular da DDM de São Caetano do Sul.

⁠Camila Cabral, presidente da AFUM, reforça a importância de reunir mulheres para dizer que a violência precisa ser combatida por toda a sociedade, por isso, organizaram a caminhada para que mulheres levantem a sua voz e também sejam ouvidas. “Este evento é uma oportunidade única para unir forças e demonstrar nosso compromisso com a causa e pelos direitos das mulheres. Homens e mulheres são bem-vindos para caminhar conosco e fortalecer nossa voz contra a violência doméstica”, ressalta.

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização que visa combater a violência contra a mulher e promover a igualdade de gênero. Através de eventos, palestras e rodas de conversa, a campanha busca educar e engajar a comunidade para criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres.

A Caminhada Agosto Lilás terá concentração a partir das 8h30, na sede da Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo, R. Anunciata Gobbi, 75 – Vila Euclides.