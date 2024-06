AfroReggae presente na Gamescom Latam 2024, maior evento de games do mundo

Demonstrando que os games vieram para ficar definitivamente, o AfroReggae estará presente na Gamescom Latam deste ano, que acontece em São Paulo entre os dias 26 a 30 de junho. O evento é a junção da Gamescom, maior evento de games do mundo, com o BIG Festival, maior festival de games da América Latina.

O Coordenador do AfroGames, Luca Alves, ministrará uma palestra sobre a importância da inclusão e representatividade na criação de jogos, diretamente do estande da CoolerMaster, uma das principais fabricantes de hardware para desktops do mundo. Além da palestra, Rafael Santos, Estrategista de Parcerias e PR do AfroReggae, estará em reuniões de negócios com grandes marcas do mercado de games do Brasil e do mundo.

“A produção de jogos no Brasil tem tido um crescimento excepcional nos últimos 5 anos, e por mais que isso seja algo incrível, faz-se necessário aproveitarmos esse momento para discutir a importância da representatividade presente nesses jogos”, comentou Luca Alves.

“O AfroGames já tem 5 anos e muita história incrível de mudança de vidas. E para gente é muito importante continuar impactando a juventude das favelas e áreas periféricas do Rio de Janeiro ao lado de marcas parceiras que abraçam missões e valores parecidos com o nosso. Estar na Gamescom Latam é muito importante para fortalecer os laços com as marcas que já são nossas parceiras e apresentar o projeto para novas marcas,” comentou Rafael.

Criado em 2018, o AfroGames é um programa com várias verticais de atuação, incluindo cursos livres de games com formação humana e social, além de cursos profissionalizantes em Desenvolvimento de Games e Design de Games. Esta última é uma das principais interfaces do AfroGames com a Gamescom Latam, destacando-se pela formação de jovens talentos para o mercado de games. Além disso, o AFG eSports conta com times de jovens talentos pro players que treinam no Centro de Treinamento, além da Arena AfroGames, que é um espaço para realização de grandes torneios de games.

Fundado em 1993, o AfroReggae é uma organização que não para de inovar e, nos últimos 10 anos, identificou a necessidade de incluir o viés digital em suas atividades de arte e cultura como ferramentas de transformação social para afastar os jovens da influência da criminalidade e da violência. Com projetos que abrangem audiovisual, música e, mais recentemente, e-sports, o AfroReggae tem transformado vidas e oferecido novas perspectivas para milhares de jovens.