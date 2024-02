Afoxés levam beleza e reafirmam identidade ao Carnaval de Salvador

O Carnaval de Salvador se prepara para receber os afoxés, elementos de grande relevância para a riqueza cultural ancestral que contribuem para conferir identidade à festividade carnavalesca na Bahia. Os desfiles ocorrerão no Circuito do Batatinha e no Campo Grande reunirão três renomados afoxés.

O Afoxé Olorum Baba Mi, que chega aos 45 anos de história neste ano, levará um desfile inspirador às ruas da capital baiana no dia 11 de fevereiro, às 19h. O bloco celebrará “OGUM, O Detentor dos Caminhos e Vencedor de Demandas”, enaltecendo a força, coragem e vitória associadas a esse orixá guerreiro. O grupo aproveita para reafirmar seu compromisso social com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Já o Afoxé Filhos do Congo irá respaldar o papel das mulheres nos dias 11, às 15h, no Circuito do Batatinha, e 13, às 18h, no Campo Grande. Com uma homenagem a Tereza de Benguela, o desfile visa envolver mulheres em todas as suas diversidades, atingindo um público amplo na cultura do afoxé e seus simpatizantes. O grupo busca não apenas realizar um espetáculo, mas promover valores e celebrar a diversidade cultural que torna o Carnaval baiano único.

Duvulgação

Para completar a programação, o Afoxé Omô Izô destacará a cultura yorubá e seus valores ancestrais. Com desfile marcado para a segunda-feira de Carnaval, dia 12, às 19h, o afoxé busca combater o racismo estrutural e promover a identificação dos jovens com sua herança cultural. O tema central é Obatalá, o orixá da criação, como uma iniciativa para fortalecer a consciência histórica e étnica no estado.