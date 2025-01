Afogamentos no litoral paulista deixam mortes e desaparecidos no último dia de 2024

Incidentes trágicos marcaram o último dia de 2024 nas praias da Baixada Santista, em São Paulo, resultando na morte de dois turistas e no desaparecimento de outras duas pessoas.

Na manhã do dia 31 de dezembro, por volta das 11h20, um afogamento foi registrado em Bertioga. Segundo informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), durante um patrulhamento, uma equipe avistou um adolescente de 14 anos em dificuldades no mar. Ao ser resgatado, o jovem revelou que seu padrasto, Bruno Moreira de Araújo, de 38 anos, havia mergulhado para salvá-lo e estava submerso.

Os bombeiros iniciaram as buscas e localizaram Bruno cerca de 20 minutos depois. Apesar dos esforços para reanimá-lo no pronto-socorro local, ele não sobreviveu. Bruno era residente de Suzano.

O segundo incidente ocorreu na praia do bairro Ocian, em Praia Grande, onde outra operação de resgate foi mobilizada às 13h20. Nesta situação, dois homens estavam em apuros no mar. Um deles, um jovem de 25 anos, foi resgatado sem sinais de afogamento, mas com um ferimento na cabeça resultante da colisão com uma moto aquática durante a operação. Ele foi imediatamente encaminhado ao pronto-socorro no bairro Quietude.

No entanto, Eberson Alves Pontual, de 36 anos, necessitou de reanimação cardiopulmonar durante seu resgate. Infelizmente, apesar das manobras realizadas pela equipe do GBMar, sua morte foi confirmada logo após o salvamento. Eberson residia na capital paulista.

Além das fatalidades, duas pessoas continuam desaparecidas nas águas de Praia Grande. Ambos os casos ocorreram no bairro Jardim Real em um intervalo de apenas 12 minutos. Michel Caique Dionisio, de 23 anos, estava na companhia de um amigo quando foram surpreendidos por uma forte correnteza por volta das 12h03. Ele gritou por socorro antes de ser arrastado para longe pela onda e desaparecer.

Cerca de dez minutos após o incidente com Michel, o GBMar recebeu um chamado sobre outro afogamento na mesma praia. Gabriel Felix Gomes Pedra, também com 23 anos e morador de Itaim Paulista, enfrentou uma situação semelhante ao entrar no mar com um amigo e ser levado pela correnteza.

O helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas por Gabriel, mas até o momento não obteve sucesso em localizá-lo.