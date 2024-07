Affair de Neymar afirma ter recebido mensagem de Yuri Lima, ex-namorado de Iza

Neymar aparentemente não foi o único jogador a cair nos encantos de Fernanda Campos. A criadora de conteúdo adulto da Privacy e do OnlyFans expôs prints de um suposto flerte com Yuri Lima, que recentemente terminou o namoro com a cantora Iza.

No dia 30 de junho, antes mesmo da separação do casal, o atleta do Mirassol teria respondido a um Story de Fernanda Campos: “Eu queria ver ao vivo, ver em fotos não tem graça”.

Reprodução

O término de Iza com Yuri ocorreu na última quarta-feira, 10, após a cantora – que está grávida do jogador – publicar um vídeo em suas redes sociais, expondo a traição do namorado.

“Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida”, disse.

O pivô do fim da relação é Kevelin Gomes que, assim como Fernanda Campos, também produz conteúdo para plataformas adultas. Em uma entrevista ao Domingo Espetacular, ela deu detalhes de como era sua relação com Yuri.

“Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento. Ele me mandava mensagens, mas nunca saiu disso. Eu sei que ele conversava com outras pessoas, do meu ciclo também, mas eu não vou expor”, afirmou.