Aeroportos da Região Norte recebem investimento de R$ 1,4 bi para modernização e expansão

A partir desta quinta-feira, 28 de setembro, a mobilidade aérea nos aeroportos da Região Norte do Brasil ganhará um novo impulso. Sete importantes terminais, localizados em Porto Velho, Manaus, Tefé (AM), Tabatinga (AM), Boa Vista, Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC), foram alvo de um investimento significativo de R$ 1,4 bilhão desde o segundo semestre de 2021. Este aporte financeiro foi direcionado pela Vinci Airports, a concessionária responsável pela administração desses aeroportos, com o objetivo de ampliar e aprimorar suas infraestruturas.

Em Porto Velho, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou de uma cerimônia que marcou a conclusão das obras. As melhorias incluem uma nova área de embarque, instalação de pontes de embarque, reformas na triagem de bagagens e melhorias nas pistas. Além disso, foram adotadas medidas para facilitar a acessibilidade, aumentando o conforto e segurança dos passageiros. “Com mais de R$ 1,4 bilhão investidos, estruturamos os aeroportos para atrair mais turistas e passageiros”, afirmou o ministro.

No aeroporto de Manaus, as reformas englobaram ajustes no layout das salas de embarque e desembarque e melhorias na subestação de energia e banheiros. A pista também passou por intervenções e foi construído um complexo sustentável com uma estação de tratamento de esgoto que reutiliza 100% da água. Em Boa Vista, as mudanças envolveram a ampliação da sala de desembarque e melhorias no check-in e nas salas de embarque. O terminal agora pode acomodar voos domésticos e internacionais simultaneamente em sua nova área de 375 metros quadrados.

Os aeroportos em Tabatinga e Tefé também receberam investimentos focados na segurança e sustentabilidade. Tabatinga teve adequações em sua pista para obter certificação operacional pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em Tefé, as reformas incluíram ajustes no layout das áreas de embarque e desembarque e melhorias no sistema energético.

Rio Branco viu remodelações na entrada do canal de inspeção, adequações para acessibilidade e melhorias nas pistas. Já em Cruzeiro do Sul, as obras focaram na acessibilidade e na climatização do ambiente.

A longo prazo, há planos para internacionalizar alguns desses terminais. Em janeiro próximo, será lançado um programa estratégico voltado para a aviação regional na Amazônia Legal e na Região Norte do Brasil. A primeira fase desse projeto incluirá 34 aeroportos na Amazônia Legal com um investimento total previsto de R$ 7 bilhões.

Segundo Tomé Franca, secretário nacional de Aviação Civil, essas iniciativas resultarão em uma infraestrutura aeroportuária renovada que aumentará a eficiência operacional e ampliará a conectividade do Brasil. “Isso fortalecerá a união dos nossos povos ao promover maior conectividade”, concluiu o secretário.