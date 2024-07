Aeroportos brasileiros sofrem atrasos em voos após apagão cibernético

Os aeroportos de Belo Horizonte e Florianópolis registraram atraso em voos após o apagão cibernético que afetou o mundo todo nesta sexta-feira (19).

Oito voos sofreram atrasos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Todos eles são da Companhia Aérea Azul e estavam previstos para decolar nesta manhã com destino a cidades nacionais.

A Azul afirmou em nota que algumas viagens podem ter ”atrasos pontuais”. A empresa esclarece que a falha no serviço global de tecnologia da informação impactou diretamente o sistema de reservas e operações da aviação no mundo.

A Companhia recomendou aos clientes que cheguem ao aeroporto mais cedo. Os que possuem voo hoje e ainda não realizaram check-in devem ir ao local com antecedência e dirigir-se ao balcão de atendimento.

Já a Latam informou pelas redes sociais que até o momento suas operações não foram impactadas. ”Recomendamos aos passageiros que verifiquem o estado de seus voos preventivamente no site”, acrescentou o comunicado.

Aeroporto de Florianópolis também teve atrasos e clientes precisaram aguardar em filas. O UOL entrou com a concessionária Zurich Airport, mas ainda não houve retorno. Espaço segue aberto para manifestação.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que pousos e decolagens não tiveram interferência no Brasil. ”O apagão cibernético global ocorrido nesta madrugada não afetou o controle de tráfego aéreo do país, impactando pontualmente apenas operações de check-in de algumas companhias aéreas”, publicou no X às 11h.