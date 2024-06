Aeroporto Salgado Filho passa por inspeção do Governo Federal

Nesta segunda-feira, 3 de junho, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, participou de uma reunião nas instalações do Aeroporto Internacional Salgado Filho para receber a atualização sobre as medidas tomadas para lidar com os danos causados pelas enchentes.

O ministro esteve acompanhado de representantes da Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto; da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); do Ministério Público e do Governo do Rio Grande do Sul. Durante a reunião, foram apresentados os detalhes sobre a situação do aeroporto e os próximos passos para a reconstrução.

Segundo a Fraport, o processo de limpeza da pista de pousos e decolagens foi iniciado nesta segunda, incluindo uma ampla varredura em toda a extensão do asfalto e do pátio de aeronaves, para a retirada de entulhos e detritos.

Também foram iniciados os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, desde a compactação até a pavimentação. Somente após a avaliação será possível afirmar os impactos causados pelo acúmulo de água, segundo a concessionária. A previsão da Fraport é de que o período de testes dure aproximadamente 45 dias, sujeito às condições do clima, e que seja possível apresentar as necessidades de intervenções na pista no início de julho.

O ministro Paulo Pimenta destacou a necessidade de que as operações sejam retomadas o mais rapidamente possível. “A partir dessa semana inicia com mais força todo o trabalho da limpeza, o trabalho das sondagens. É uma prioridade acompanhar e, no menor tempo possível, fazer com que esse aeroporto possa funcionar”, disse. “Isso é fundamental para conectar o nosso estado com o Brasil e com o mundo e acelerar a recuperação econômica do RS”.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho está com as operações suspensas desde o dia 3 de maio devido ao volume das chuvas. A concessionária afirmou ainda não poder detalhar o valor total dos danos e quais equipamentos precisarão ser substituídos ou reparados. Em nota, a CEO da Fraport, Andreea Pal, afirma que é possível que o aeroporto esteja disponível até o final do ano. “Estamos atuando junto ao Governo Federal para acelerarmos a retomada do aeroporto. Estamos fazendo a nossa parte com diversas atividades já iniciadas. Se os impactos forem menores do que os previstos inicialmente, vamos torcer para que o aeroporto esteja disponível para o final do ano”, disse.

O ministro Paulo Pimenta afirmou ser necessário que a concessionária do aeroporto avance nas discussões com as autoridades pertinentes, como a ANAC, o Ministério de Portos e Aeroportos e com a Advocacia-Geral da União para restabelecer o equilíbrio do contrato de concessão sem atrasar o trabalho de recuperação do aeroporto.