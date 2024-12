Aeroporto Internacional Salgado Filho retoma operações 24 horas em Porto Alegre

A partir de 16 de dezembro, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reestabelecerá suas operações de forma contínua, 24 horas por dia. A informação foi oficialmente divulgada pela Fraport Porto Alegre, a concessionária encarregada da administração do terminal.

Essa reintegração das atividades do aeroporto representa um marco significativo dentro do processo de recuperação que teve início em outubro. O terminal havia sido temporariamente fechado em maio devido a uma enchente que afetou a região, o que resultou na necessidade de reformas abrangentes. Entre as melhorias realizadas estão a repavimentação da pista de pouso e decolagem, que agora se estende por 3.200 metros.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, destacou: “Estamos entregando o aeroporto totalmente operacional com a retomada dos voos internacionais. Havia dúvidas sobre essa possibilidade, muitos acreditavam que o funcionamento só seria reestabelecido em março do próximo ano. Um investimento crucial de R$ 425 milhões do Governo Federal possibilitou a reabertura integral do aeroporto, que agora apresenta um padrão mais moderno e aprimorado em relação ao que existia antes da enchente. A reconstrução se pauta pelo princípio de que tudo será melhorado”.

O ministro Silvio Costa Filho, responsável pelos Portos e Aeroportos, também comemorou a finalização das obras no aeroporto. Ele enfatizou a importância dessa reabertura total, resultado do esforço conjunto entre o Governo Federal e a concessionária: “Esse retorno é fundamental para o PIB do Rio Grande do Sul e para os setores de turismo de negócios e lazer, além de ser essencial para o transporte de cargas”.

Além das melhorias na pista, foram restauradas as taxiways — as vias que conectam os pátios de aeronaves à pista principal — e as instalações do terminal de passageiros. As áreas designadas para operações internacionais foram adequadamente recuperadas, incluindo as instalações aduaneiras e as salas de embarque e desembarque, possibilitando assim o funcionamento dos voos internacionais.

No que diz respeito às rotas aéreas, nesta segunda-feira (16), o Aeroporto Salgado Filho reinicia as operações para destinos domésticos como Salvador (BA) e Recife (PE). O primeiro voo internacional programado para aterrissar no terminal será operado pela Copa Airlines, com origem no Panamá e previsto para chegar na madrugada do dia 19 de dezembro às 0h20. A partir de janeiro de 2025, a LATAM planeja retomar as ligações entre Porto Alegre e Lima (Peru) e Santiago (Chile). Em março do mesmo ano, a Aerolíneas Argentinas restabelecerá sua rota entre Porto Alegre e Buenos Aires. Além disso, a TAP deve confirmar em breve uma nova rota entre Porto Alegre e Lisboa (Portugal), expandindo ainda mais as opções internacionais disponíveis no terminal gaúcho.