Aeroporto é fechado após monomotor fazer pouso forçado em Jacarepaguá

O Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, suspendeu as operações após um monomotor fazer um pouso forçado na pista no início da tarde desta sexta-feira (20).

A aeronave não conseguiu frear na pista e bateu em uma cerca. O avião Cirrus, de matrícula PP-SBM ultrapassou o limite da pista e parou ao bater em uma cerca no gramado do aeroporto.

Ninguém ficou ferido. A aeronave teve danos em uma das asas, e os ocupantes conseguiram sair ilesos.

Causa do incidente será investigada. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado. O aeroporto foi fechado para apuração do fato pelo Seripa III (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).