A&E estreia a minissérie João Sem Deus – A Queda de Abadiânia

Neste final de semana, o A&E exibe a minissérie João Sem Deus – A Queda de Abadiânia, inspirada no caso do líder religioso João de Deus, condenado a quase 500 anos de prisão por abuso sexual, falsidade ideológica, corrupção de testemunha e posse ilegal de armas de fogo e munição. Desde 2018, mais de 300 mulheres denunciaram o médium por crimes sexuais. Conhecido mundialmente pelas cirurgias espirituais, atraía visitantes ilustres e construiu um verdadeiro império na cidade de Abadiânia, onde tinha controle até sobre o garimpo ilegal.

Autoproclamado médium curandeiro, João Teixeira de Faria, seu nome de batismo, também chegou a ter reconhecimento internacional: Oprah Winfrey participou de suas cerimônias e o apresentou em seus programas de TV, entre outras participações de destaque em diversos países.

Em três episódios, a produção de ficção dirigida por Marina Person conta a história de duas irmãs que chegaram à cidade 17 anos antes da prisão do líder espiritual.

Uma das irmãs, Cecília (Karine Teles) saiu do Brasil traumatizada depois de ter sofrido abusos, enquanto a outra, Carmen (Bianca Comparato) se tornou uma funcionária de João de Deus – e que afirmava ter visto o milagre da cura de sua irmã. As duas se reencontram muito tempo depois, em meio a inúmeras denúncias jornalísticas na TV. A história que chocou o país é abordada pelo ponto de vista das mulheres que foram vítimas do médium. Na minissérie, João de Deus é interpretado por Marco Nanini.

O A&E exibe os dois primeiros episódios neste sábado, a partir das 21h10. A parte final será exibida no domingo, 22/9, às 22h.

ESTREIA – 21/9, sábado, 21h20

O primeiro episódio é Cecília. Ao cruzarem o caminho do médium João de Deus, as irmãs Cecília e Carmem têm suas vidas totalmente mudadas. Passados 17 anos, uma semana antes da prisão e queda do famoso médium, Cecília volta de Lisboa, onde mora, para reencontrar Carmem.

Em seguida, às 22h, o A&E apresenta o episódio Ariane. Com a repercussão das denúncias contra João de Deus, Ariane, filha de Carmem, que cresceu em Abadiânia, começa a ter lembranças perturbadoras e pede a ajuda de Cecília. Carmem fica abalada, mas não quer acreditar nos relatos da irmã.

ÚLTIMO EPISÓDIO – 22/9, domingo, 22h

Depois de maratona especial com os dois episódios anteriores, a partir das 20h, o A&E exibe Carmen, parte final da minissérie. Carmem se sente enganada pelo médium e percebe que deixou a própria filha à mercê do predador. Lindomar, seu marido e braço direito de João de Deus, não o entrega à polícia.

Classificação Indicativa: 16 anos