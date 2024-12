Advogado é morto após briga por cachorro

Um trágico incidente ocorreu em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, resultando na morte do advogado Jardel de Jesus Costa Melo, de 65 anos. De acordo com informações da Polícia Militar (PM-PR), o homicídio aconteceu durante uma discussão que envolveu um cachorro.

Conforme as investigações preliminares conduzidas pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR), o desentendimento teve início quando o cão pertencente à família do suspeito avançou em direção ao advogado. O confronto se deu no último domingo, dia 16, na Avenida Augusto Lopes.

Segundo relatos da PM, a briga teve início entre Jardel e um jovem de 22 anos. Em resposta ao conflito, o pai do jovem, um homem de 53 anos cujo nome não foi divulgado, compareceu ao local para intervir. Durante essa intervenção, ele disparou três vezes contra Jardel, atingindo-o nas costas. Após o ataque, tanto o pai quanto o filho fugiram da cena e ainda não foram encontrados pela polícia.

Infelizmente, Jardel não sobreviveu aos ferimentos e foi declarado morto no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina para os procedimentos legais necessários.

Até o momento, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná ainda não se manifestou publicamente sobre o caso. A investigação prossegue enquanto as autoridades buscam localizar os suspeitos envolvidos na fatalidade.

Esse incidente destaca a gravidade das situações que podem escalar rapidamente e resultar em consequências fatais, mesmo quando iniciadas por questões aparentemente triviais como um conflito envolvendo animais de estimação.

A situação continua sendo acompanhada pelas autoridades competentes.