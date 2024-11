Advogada negra, coordena Simpósio Esperança Garcia e Luiz Gama na AASP

No próximo dia 22/11, a AASP – Associação dos Advogados realiza o II Simpósio AASP – Esperança Garcia e Luiz Gama. O evento é coordenado pela advogada e conselheira da Associação, Patrícia Anastácio é totalmente gratuito e realizado no formato presencial. A atividade acontecerá na Unidade Jardim Paulista, Alameda Santos, 2159 – 15º andar, Cerqueira César – São Paulo/SP

A ideia é comemorar a Semana da Consciência Negra. O Seminário será apresentado por juristas negros, que, dentro de suas especialidades, farão a exposição de seus conhecimentos. Na mesa de abertura estará presente o Presidente da AASP, Andre Almeida Garcia; a Coordenadora do evento, Patrícia Anastácio; e o organizador, Cristiano Scorvo Conceição. A palestra de abertura será realizada pela conselheira federal da OAB SP, Silvia Souza.

Entre os temas abordados estão: Direitos humanos, Ancestralidade e Mediação Intercultural como princípio constitucional e as ODS 18, 19 e 20; regime da separação obrigatória para pessoas acima dos 70 anos e efeitos retroativos da escritura pública de união estável; Direito Digital, Responsabilidade civil dos provedores de internet; Direito Penal, Alterações da lei de violência doméstica; Direito Tributário, Capacidade contributiva e a Reforma Tributária – impactos para a população negra; Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Previdenciário A negociação coletiva e, Novas tendências, Lawfare de Gênero.

Serviço:

Evento: II Simpósio AASP – Esperança Garcia e Luiz Gama

Local: Unidade Jardim Paulista, Alameda Santos, 2159 – 15º andar, Cerqueira César – São Paulo/SP

Data: 22/11

Horário: 8h30

Para mais informações e inscrições: https://cursosonline.aasp.org.br/curso/ii-simposio-aasp-esperanca-garcia-e-luiz-gama-47066.