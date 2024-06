Advanta e Axon implementarão câmeras corporais na polícia do Rio Grande do Sul

A Advanta, empresa do Oakmont Group, foi escolhida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul para fornecer as aguardadas câmeras corporais, em parceria com a líder mundial em soluções para segurança pública, Axon. A decisão foi resultado de um processo de seleção, culminando na homologação das empresas no início da segunda quinzena de abril.

A inserção do equipamento na Ata de Registro de Preços do Estado, realizada pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic), abre portas para que outros órgãos também possam aderir à contratação desses dispositivos de última geração. “Estamos honrados com mais esse projeto, agora no Rio Grande do Sul. A nossa tecnologia está chegando a cada dia em mais cidades para contribuir com a segurança pública”, explica Rodrigo Silva, Head da Unidade de Negócio de Segurança Pública da Advanta.

O processo, que contou com a participação de quatro empresas, teve início em maio de 2023. Após rigorosas avaliações técnicas, a Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços e a Axon emergiram como a escolha ideal, demonstrando excelência em diversos requisitos essenciais, como duração da bateria, cadeia de custódia, gravação em tempo integral e capacidade de registro de dados em eventos.

Câmera corporal Axon Body

“O investimento inicial nesta nova tecnologia é significativo, com o estado adquirindo 1.100 unidades das câmeras corporais. No entanto, existe a possibilidade de dobrar essa quantidade, caso haja demanda adicional por parte da Administração Pública”, explica Rodrigo Silva.

Além da entrega dos equipamentos, a Advanta e a Axon serão responsáveis pela captação, transmissão, armazenamento e compartilhamento dos dados gerados pelas câmeras corporais. Também estarão encarregadas da manutenção dos dispositivos, garantindo que permaneçam operacionais e eficazes ao longo do tempo, mostrando que a segurança pública no Rio Grande do Sul dá um passo importante em direção à modernização e eficácia no cumprimento da lei.

Sobre Oakmont Group

O Oakmont Group é um provedor de soluções de TI, que a partir de um olhar 360º, entrega para seus clientes o melhor da tecnologia em infraestrutura, segurança da informação e Cloud, além de um amplo portfólio com soluções personalizadas para potencializar os negócios e avançar para a Transformação Digital com inovação, alta tecnologia e transparência. A empresa é especialista em Security, Cloud Computing, Conectividade, BPO, Service Provider, Transformação Digital, LGPD e Datacenter.