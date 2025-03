Adrien Brody quebra recorde com discurso longo no Oscar

No último domingo, 2 de abril, Adrien Brody fez história ao proferir o discurso de agradecimento mais extenso já registrado no Oscar, permanecendo no palco por impressionantes 5 minutos e 40 segundos. O ator, que recebeu a estatueta de Melhor Ator por sua atuação em “O Brutalista”, desafiou a expectativa ao prometer um discurso breve.

O recorde anterior era de 5 minutos e 30 segundos, estabelecido pela atriz britânica Greer Garson, vencedora do prêmio de Melhor Atriz em 1943. Desde então, a Academia implementou a prática de interromper os discursos dos vencedores com uma música, uma medida que surgiu após a longa fala de Garson, conforme informações do portal do Guinness.

No entanto, Brody solicitou à orquestra que parasse de tocar enquanto ele continuava sua homenagem. A duração do discurso acabou refletindo a extensão do próprio filme “O Brutalista”, que tem três horas e meia de duração, sendo o longa-metragem mais longo entre os indicados deste ano.

Durante seu extenso agradecimento, Brody mencionou mais de dez pessoas importantes em sua vida, incluindo seus pais, sua namorada e toda a equipe envolvida na produção do filme. Uma das frases marcantes de seu discurso foi: “Se o passado pode nos ensinar alguma coisa, é um lembrete para não deixarmos o ódio passar sem controle”.

Antes de subir ao palco, o ator teve um momento curioso: ele parou para retirar um chiclete da boca e jogá-lo para sua namorada na plateia. Em uma declaração posterior, ele comentou: “Esqueci que estava mascando chiclete. Tinha que me desfazer dele de algum jeito!”