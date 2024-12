Adriano se despede dos gramados em jogo comemorativo no Maracanã

O icônico estádio do Maracanã foi o cenário de uma emocionante partida comemorativa que celebrou a carreira do ex-atacante Adriano, conhecido como “Imperador”.

O confronto com o time italiano Amici d’Italia, terminou com a vitória do Flamengo por 4 a 3, e destacou o talento de Adriano, que marcou um gol para cada time, simbolizando sua trajetória tanto no futebol brasileiro quanto no europeu. Este momento marcou oficialmente a despedida do jogador dos gramados, que aos 42 anos fez sua última aparição em uma partida competitiva em 2016, quando jogava pelo Miami United.

Adriano, que ganhou notoriedade vestindo as camisas de grandes clubes europeus como Internazionale, Parma e Fiorentina, foi celebrado não apenas por seus gols, mas também pela presença de ícones do futebol mundial.

Entre os convidados estavam figuras ilustres como Marco Materazzi, Zico, Romário, Ronaldo “Fenômeno”, Júlio César e Dida.

O jogo foi repleto de momentos emocionantes, sendo um dos mais tocantes a aparição holográfica de Almir, pai falecido do ex-atacante, que enviou uma mensagem especial ao filho através de tecnologia de Inteligência Artificial.

Imperador

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Adriano se consolidou como um dos grandes nomes da história do futebol.

Ele conquistou títulos importantes pela Inter de Milão, onde recebeu o apelido de “Imperador”, além de ter atuado por outras equipes renomadas como Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico-PR. Na seleção brasileira, ele deixou sua marca ao participar da Copa do Mundo de 2006 e se destacar nas vitórias da Copa América em 2004 e da Copa das Confederações em 2005.

A partida não apenas homenageou a carreira brilhante de Adriano mas também serviu como um lembrete da paixão que o jogador sempre demonstrou pelo futebol e pela sua trajetória repleta de conquistas e emoções.