Adriano Salhab & Forró Xique Xique faz show de lançamento de vinil no Teatro Oficina

Adriano Salhab & Forró Xique Xique lança o vinil do álbum “A Rabeca Secreta” em um show especial em São Paulo, no dia 03/11. O multiartista pernambucano e sua banda se unem em um caldeirão sonoro no disco lançado pelo selo Fervo, da conceituada yb music. A parceria reverencia os tradicionais ritmos nordestinos, com destaque para o forró, em um trabalho plural e com forte veia autoral que vai muito além dos estereótipos. Cheio de participações especiais e surpresas, o baile começa às 17h e os ingressos variam de R$ 20 a R$ 50.

Ouça “A Rabeca Secreta”: https://lnk.fuga.com/adrianosalhab_arabecasecreta

Adriano Salhab traz consigo uma vasta experiência musical, proveniente de sua formação em uma escola regional, focada na pesquisa da rabeca e seus folguedos originais, bem como sua habilidade com o bandolim e regência voltada a orquestras de pau e cordas, como o Frevo de Bloco. Sua trajetória musical passa ainda pela banda Textículos de Mary até o Teatro Oficina Uzyna-Uzona, de Zé Celso. Com mais de 25 anos de carreira, sua atuação no teatro, seja como diretor musical, músico em cena ou ator, soma mais de 70 peças em seu currículo.

O novo trabalho se soma a uma discografia que já inclui o primeiro álbum, “Adriano Salhab Canta Os Sertões”, contemplado pelo Mapeamento Rumos do Instituto Itaú Cultural em 2012, no qual selecionou 15 de suas composições adaptadas para o teatro a partir do livro de Euclides da Cunha, realizado pelo Teatro Oficina; e o aclamado “Amor Grave”, lançado em 2016 e premiado como Melhor Disco na quinta edição do Prêmio da Música de Pernambuco. Inspirado nos anos vividos em São Paulo, este trabalho apresentou uma sonoridade mais urbana e com influências de rock and roll.

Foi então que Salhab sentiu a necessidade de produzir um trabalho autoral totalmente dedicado ao universo do forró. Agora ele abre uma nova página na carreira com uma volta às origens em “A Rabeca Secreta”. Com o grupo Adriano Salhab & Forró Xique Xique, o músico se inspira na canção “Xique Xique”, de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik, para trazer uma abordagem mais contemporânea ao trabalho. O repertório também inclui outras composições de Tom Zé, como “Sândalo”, “Cabeça do Século” e “Feira de Santana”.

O álbum “A Rabeca Secreta” representa um marco na trajetória musical de Adriano Salhab, onde ele busca deixar sua marca como compositor, além de homenagear suas origens como rabequeiro e violeiro em composições que exploram o universo do forró, xote, coco, ijexá e arrasta-pés.

O evento contará com participações especiais de Tutu Morais, DJ e pesquisador musical, conhecido por misturar a pluralidade da música brasileira desde os anos 90 e fundador da festa Santo Forte. A cantora e atriz cearense Verónica Valenttino, primeira mulher trans a ganhar um prêmio Shell de melhor atriz, também estará presente, assim como Viviane Pitaya, cantora baiana e autora de sucessos como “Andando Sozinha”. Mari Dalla Vecchia, cantora e produtora, cofundadora do Sarauzin, também marcará presença. O Sarauzin, famoso por suas JAMs de música brasileira ao vivo, se apresentará com foco no forró, ao lado da banda Xique-Xique de Adriano Salhab, em uma edição especial no Teatro Oficina.

O Teatro Oficina fica localizado na Rua Jaceguai, 520.

Serviço

Show de Lançamento: Adriano Salhab & Forró Xique Xique – Disco “A Rabeca Secreta”

Data: Domingo, 3 de novembro de 2024

Horário: das 17h às 22h

Local: Teatro Oficina – Rua Jaceguai, 520 – São Paulo/SP

Ingressos:

Inteira antecipado: R$40,00

Meia antecipado: R$20,00

Inteira na porta: R$50,00

Meia na porta: R$25,00

Morador do Bixiga: R$25,00 (venda presencial na bilheteria, mediante comprovante de residência em próprio nome, um por pessoa)

Trans: R$25,00 (venda presencial na bilheteria)