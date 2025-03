Adriane Galisteu responde críticas sobre seu samba e defende inclusão no Carnaval

A apresentadora Adriane Galisteu manifestou seu descontentamento em relação às críticas recebidas por sua performance no samba durante o desfile da Portela, que ocorreu na última terça-feira (4). Em meio a um espetáculo vibrante na Marquês de Sapucaí, Galisteu se destacou com uma fantasia exuberante e não hesitou em abordar os comentários negativos que circulam sobre sua habilidade de sambar.

Em uma entrevista ao CarnaMais, a apresentadora expressou sua frustração, afirmando: “Por isso eu falo, não quero mais falar de samba, porque essa história está uma chatice. Gente, fui rainha de bateria por 18 anos, sambo do meu jeito. Que cada um sambe do seu jeito!”. Com essa declaração, ela reafirmou seu amor pelo carnaval e sua experiência no meio.

Galisteu também aproveitou a oportunidade para refletir sobre o verdadeiro espírito do Carnaval, enfatizando a necessidade de celebração da diversidade. “Aqui não é lugar para esse tipo de julgamento e dedo apontado. Aqui é para todos os corpos, todas as cores, todos os valores. Aqui é o lugar de sermos o que quisermos, do jeito que quisermos”, destacou.

A apresentadora deixou claro que não tolerará críticas destrutivas durante este período festivo: “Então, esse tipo de chatice não combina com o carnaval. Pode combinar em outro lugar, mas aqui eu não vou admitir. Meu amor, estou com vontade de dançar até um xaxado hoje, só para quebrar a cara desse povo. Hoje eu vou dançar mais esquisita, mais esquisita, bem esquisita”.

Além disso, a madrinha de bateria da Vai-Vai em São Paulo, Luciana Gimenez, também se tornou alvo de críticas semelhantes devido à sua performance no samba. Após um hiato de um ano por conta de um acidente enquanto esquiava, a apresentadora da RedeTV! comentou sobre sua preparação para o Carnaval e os desafios enfrentados.