Adriane Galisteu rejeita viver relacionamento aberto

Adriane Galisteu é do time que rejeita abrir o relacionamento que tem com o marido, Alexandre Iodice. A modelo e apresentadora do reality show rural A Fazenda se definiu como uma mulher brava. A explicação para a recusa, segundo ela, é não ter o temperamento para o modelo.

“Pelo meu histórico e pelo meu jeito de ser, não daria certo.” Quem agencia seus trabalhos e campanhas é Iodice, com quem está junto desde 2010. Galisteu afirma que toma cuidado para a vida profissional não invadir a vida pessoal, mas assume que não é fácil trabalhar com ele.

“É desafiador, mas é um desafio válido e importante porque é um crescimento para os dois. Quando você trabalha com seu marido, uma questão é não carregar o trabalho para dentro de casa. Às vezes, a gente se depara com essa divisão delicada para conseguir namorar, se divertir e viver nosso relacionamento”, contou em entrevista à revista Quem.