Adriane Galisteu recebe alta após cirurgia de emergência para remoção de cálculo renal

A apresentadora Adriane Galisteu, conhecida por seu carisma e bom humor, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que receberá alta hospitalar após realizar uma cirurgia emergencial para a remoção de um cálculo renal. O procedimento ocorreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde esteve internada desde a última quinta-feira, 6 de fevereiro.

Na manhã deste sábado, 8, Galisteu expressou sua felicidade ao se preparar para voltar para casa. “Me preparando para ir para casa, gente. Eu vou ter alta! Ai, meu Deus do céu!”, disse animada em um vídeo. Em seu estilo bem-humorado, ela fez uma piada sobre sua aparência: “Tudo melhorando, menos a olheira”.

A internação da apresentadora ocorreu após ela sentir intensas dores durante uma viagem à Europa. Ao retornar ao Brasil, ela procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de uma infecção urinária severa. “Parei para fazer uns exames, porque ninguém tem 39 de febre do nada. Tomei antibiótico, tô ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha”, relatou Galisteu anteriormente.

Na sequência dos eventos, a apresentadora revelou em suas redes sociais que precisou ser submetida a uma cirurgia urgente na noite anterior à sua atualização. “Eu acabei fazendo um procedimento de urgência ontem mesmo. Tive uma noite média, mas agora estou um pouquinho melhor, estou sendo super bem tratada e medicada. Mas foi um susto, né?”, compartilhou.

Adriane Galisteu havia retornado ao Brasil na quinta-feira após desfrutar de férias na Suíça. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ela estava acompanhada do marido, Alexandre Iodice, e do filho Vittorio. Conhecida por sua simpatia, Galisteu parou para atender fãs no aeroporto, o que gerou comentários sobre a quantidade considerável de bagagens que trouxe consigo.

Os fãs da apresentadora podem ficar aliviados com sua recuperação e esperam vê-la de volta às telinhas em breve.