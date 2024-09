Adriana Moreira homenageia Cartola e Nelson Cavaquinho no Sesc Santo André 

No dia 13 de setembro, sexta-feira, o teatro do Sesc Santo André será tomado pela força e ancestralidade do samba na voz da talentosa Adriana Moreira. Intérprete e pesquisadora dedicada às diversas linguagens da música afro-brasileira, Adriana fará uma emocionante homenagem a dois dos maiores compositores da Estação Primeira de Mangueira: Cartola e Nelson Cavaquinho. Em uma apresentação que explora a vastidão dessas obras por meio de arranjos e improvisos inspirados nos grupos de samba jazz dos anos 60, o público poderá vivenciar novas cores, formas e balanços de canções que marcaram a história do samba.

Adriana, nascida em São Paulo, cresceu em um ambiente repleto de influências do movimento negro e da cultura do samba. Sua vivência na Escola de Samba Camisa Verde e Branco e o legado de seu avô, Jayme de Aguiar, fundador do jornal “O Clarim da Alvorada”, transbordam em sua arte, resultando em uma carreira sólida e autêntica. Com dois álbuns solo – Direito de Sambar (2006) e Cordão (2015) – Adriana já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira como Monarco, Dona Ivone Lara, Eduardo Gudin, Wilson Moreira e Paulinho da Viola. Sua apresentação no Sesc Santo André será uma oportunidade única de testemunhar a potência de uma artista que é, ao mesmo tempo, fruto e raiz do samba.

Projeto Roda de Samba

Além do show de Adriana Moreira, o projeto “Roda de Samba” celebra as diversas estéticas do samba. No dia 7, o coletivo Samba de Terreiro de Mauá, com mais de 21 anos de história, trará à tona sambas de terreiro que fazem parte da memória coletiva brasileira. Já no dia 18, o compositor e intérprete Deolindo apresentará um show com músicas autorais e clássicos do samba. No dia 31, Preta Dionísio e os Malandros Maneiros também ocupam o palco da lanchonete externa, e ao lado de músicos paulistas experientes, trará um repertório que inclui Noel Rosa e composições autorais, consolidando o Sesc Santo André como um espaço de exaltação e preservação da cultura do samba.

Programação:

Adriana Moreira Canta Cartola e Nelson Cavaquinho

Adriana Moreira faz homenagem a dois dos maiores compositores da Estação Primeira de Mangueira, Cartola e Nelson Cavaquinho. Em uma formação que remete aos grupos de samba jazz da década de 60, explora a vasta obra desses dois grandes mestres, buscando através de arranjos e improvisos, novas cores, formas e balanços.

Livre – Autoclassificação

Dia 13/9, sexta, das 20h às 21h30

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Teatro

Roda de Samba em setembro

Samba de Terreiro de Mauá

O coletivo Samba de Terreiro de Mauá, que há 21 anos canta os sambas de terreiro praticado nas antigas escolas de samba do Rio de Janeiro, traz em sua trajetória um repertório de homenagens a compositores que transitaram nesses ambientes tais como: Paulo da Portela, Aniceto do Império, Xangô da Mangueira, Cartola, Carlos Cachaça, Chico Santana, Candeia entre outros.

Dia 7/9, sábado, das 16h às 18h

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Deolindo

Como compositor e intérprete, Deolindo gravou sua história no Carnaval Paulista, ao ter suas composições escolhidas para representar diversas escolas de Samba. Apresenta um show com músicas autorais e de seu disco “A Voz do Compositor”. Também serão ouvidas composições de artistas consagrados, como João Nogueira, Paulinho da Viola, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, Roberto Ribeiro, Cartola e Noel Rosa.

Dia 18/9, quarta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Preta Dionísio e os Malandros Maneiros

Em um novo projeto em sua carreira: “Preta Dionízio e os Malandros Maneiros”, numa roda de samba com a participação de músicos paulistas bem experimentados, repertório que vai de Noel Rosa a composições autorais dos músicos que integram sua banda, dentre outros. Conta com um timbre de voz peculiar e um pandeiro seguro, numa performance inesquecível que contagiará a todos os presentes.

Dia 27/9, sexta, das 12h às 14h

Lanchonete Externa

Livre – Autoclassificação

Grátis

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André