Adrenalina e Drift marcam o sucesso do Bandoleros Drift Festival em Interlagos

No último domingo, 2 de fevereiro, o Autódromo de Interlagos (SP) foi palco de um dos eventos mais esperados do mundo automotivo: o Bandoleros Drift Festival. Com um público animado e pilotos de elite, o dia foi marcado por muito Drift, muita fumaça e pura adrenalina. O evento contou com a participação de mais de 30 pilotos, entre profissionais renomados e amadores talentosos. Além das competições, o público pôde desfrutar de uma área de exposição com carros modificados e food trucks.

Organização e crescimento do Drift no Brasil

“Estamos muito felizes com o sucesso desta edição. O público compareceu em massa, e os pilotos deram um show à parte. O drift é uma modalidade que vem crescendo cada vez mais no Brasil, e eventos como este são fundamentais para fortalecer a comunidade e atrair novos adeptos”, afirmou Fernando Martinelli, organizador do evento. “Fica registrado meu agradecimento especial a toda equipe que trabalhou no evento e ao Mosda Preparações pela confiança e parceria,” completou Martinelli.

O Bandoleros Drift Festival tem apoio de V!be Energy Drink, Sparco, Gass Amortecedores, BraClean, Corujão MR, Touch&Go, Canal Entre Motores e Rodas e Mosda Preparações.

V!be: Energia 100% Nacional nos Bandoleros Drift Festival

