Adote um Cidadão realiza 12ª Feijuca e se prepara para um 2025 ainda mais transformador

No último domingo, o Adote um Cidadão realizou com grande sucesso a 12ª edição da Feijuca do Adote, na Comunidade Padre Gilson, em uma aliança social com a Fraternidade do Bem ABC, consolidando mais um capítulo emocionante em sua história de solidariedade. Este ano, distribuímos aproximadamente 2.000 FEIJUQUINHAS DO ADOTE pelas ruas do Grande ABC e em instituições que atendem cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Essa ação, que une alimento e esperança, reforça nosso compromisso de transformar vidas, levando não apenas refeições, mas também calor humano e dignidade a quem mais precisa.

Em 2025, o Adote um Cidadão deseja ampliar seu impacto social por meio da FEIJUQUINHAS DO ADOTE, realizando essa distribuição mensalmente para continuar alimentando o corpo e a alma de tantas pessoas que dependem desse apoio.

Além disso, em agosto, retomaremos nossa tradicional FEIJUCA DO ADOTE, um evento de confraternização especial que celebrará os 26 anos do Adote com a presença de centenas de pessoas com deficiência, apoiadores e amigos da causa. Será um momento de inclusão, alegria e renovação do nosso compromisso com a justiça e a igualdade.

Faça parte desta transformação: INVISTA EM SOLIDARIEDADE junto ao Adote.

Para concretizar esses objetivos, buscamos investidores sociais que acreditam no poder da solidariedade para transformar realidades. Por meio de cotas de apoio, sua empresa ou organização pode se tornar um agente direto dessa transformação, contribuindo para ações que marcam a história da nossa cidade e inspiram valores de inclusão, justiça e igualdade.

Juntos, podemos tornar 2025 um ano de ainda mais conquistas e impacto social.

Adote esta causa. Alimente esperanças. Transforme vidas.

Entre em contato conosco e descubra como você pode ser parte dessa história.