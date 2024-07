Adote um Cidadão promove campanha de Doação de Sangue

No último sábado (22) houve muita festa, alegria, solidariedade e amor na Campanha Gotas Eficientes, que reuniu autoridades locais, coletivos, associações e voluntários. O COLSAN de Mauá foi cenário de um evento inesquecível que iluminou corações de todos com sua mensagem de solidariedade e inclusão na segunda etapa da 8ª Edição do Gotas Eficientes, a inspiradora campanha de Doação de Sangue de Pessoas com Deficiência, Seus Familiares e Amigos.

Sob o Lema: “Doe O Amor Que Corre Em Suas Veias” dezenas de pessoas compareceram ao COLSAN (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) para apoiar essa nobre causa: Salvar Vidas, além de contribuir para reverter os níveis críticos dos bancos de sangue locais. O evento teve abertura da Primeira-Dama de Mauá, a sra. Fernanda Oliveira, que é responsável por presidir o Fundo Social de Solidariedade.

“Temos que incentivar a doação de sangue da pessoa com deficiência”, diz a sra. Fernanda Oliveira. “Assim como as suas famílias e também os familiares de pessoas atípicas, até os próprios autistas, hoje é um dia muito especial, porque estamos reunidos aqui para doar sangue e salva vidas.”

A campanha Gotas Eficientes que é realizada em âmbito nacional é mais uma ação promovida pela Associação Adote Um Cidadão, capitaneada pelo Empreendedor Social, Antonio Carlos Veiga, que visa conceder a pessoa com deficiência o protagonismo através do gesto de amor altruístico na doação voluntária.

“É a segunda vez que eu participo da doação de Sangue na campanha aqui em Mauá” conta Domingos Filho, que possui deficiência físico-motora. “O Gotas Eficientes mostra que qualquer pessoa pode ser um herói. Não é preciso ter capa e espada ou mesmo super poderes, basta doarmos o amor que corre em nossas veias.”

A última ação ocorrerá no dia 14 de setembro, em comemoração do Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência. Que na cidade de Mauá já passou por votação e, em breve estará no calendário como Dia Municipal de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.

A organização da campanha “Gotas Eficientes” expressa sua profunda gratidão a todos os voluntários, doadores, profissionais de saúde e parceiros que tornaram este dia possível. No mesmo dia também houve a campanha de Doação Inclusiva de Familiares de Pessoas Atípicas coordenada pelo Coletivo Teação e Amor Saúde Brasil. Além da ajuda voluntária da empresa Cartão de Todos e da Morada do Dragão, que forneceu os brinquedos e alimentação para as crianças. A generosidade e o espírito comunitário do Gotas Eficientes são prova de que, unidos, podemos superar qualquer desafio e promover um futuro mais justo, inclusivo e igualitário.