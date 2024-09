Adote um Amigo no Shopping Pátio Paulista

Os animais de estimação são uma parte importante de nossas vidas e famílias. Eles trazem alegria e companheirismo incomparáveis e isso é inegável. Nos dias 07 e 08 de setembro (sábado e domingo), acontece a terceira edição do ano do evento de adoção “Adote um Amigo no Pátio Paulista”. O empreendimento celebra a renovação de três anos de parceria com a ONG AMPARA Animal.

A história entre o Shopping Pátio Paulista e a AMPARA Animal começou em 2022 e até o final do ano passado, a parceria registrou a adoção de 119 animais, sendo 42 gatos e 77 cães. Nessa edição, a terceira do ano, os interessados poderão ter a chance de realizar a adoção de cães e gatos de diferentes portes e idades, desde filhotes até adultos de três anos.

Os interessados em adotar devem ser maiores de 18 anos e trazer documentos originais, como RG, CPF e comprovante de residência, além de uma taxa de R$ 150, destinada aos cuidados essenciais com os animais, como medicamentos, alimentação e castração.

Após preencher a ficha cadastral, os futuros tutores participarão de uma entrevista, em que suas atitudes de amor e carinho serão avaliadas para garantir que o novo membro da família receba todo o cuidado e afeto que merece.

Adoção de Pets no Shopping Pátio Paulista

Duração: 07/09 a 08/09 (sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 18h

Local: Piso Jardins

Endereço: Rua Treze de Maio, 1947 – 1º Piso Paulista – Bela Vista – SP

O evento será uma experiência emocionante e única. Venha fazer parte dessa linda jornada e se tornar o herói do seu pet. Adote um amigo e semeie amor por onde passar. Sua vida nunca mais será a mesma!

Para obter mais informações, visite o site do shopping e fique por dentro dos eventos que estão acontecendo nessa temporada.