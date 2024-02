“Adote um Amigo no Pátio Paulista”  – a oportunidade de mudar a vida de um animal e de sua família

Os animais de estimação são uma parte importante de nossas vidas e famílias. Eles trazem alegria e companheirismo incomparáveis e isso é inegável. Nos dias 17 e 18 de fevereiro (sábado e domingo), acontece a primeira edição do ano do evento de adoção “Adote um Amigo no Pátio Paulista”. O empreendimento celebra a renovação de três anos de parceria com a ONG AMPARA Animal.

A história entre o Shopping Pátio Paulista e a AMPARA Animal começou em 2022 e até o final do ano passado, a parceria registrou a adoção de 119 animais, sendo 42 gatos e 77 cães. Nessa edição, a primeira do ano, os interessados poderão ter a chance de realizar a adoção de cães e gatos de diferentes portes e idades, desde filhotes até adultos de três anos.

Os interessados em adotar devem ser maiores de 18 anos e trazer documentos originais, como RG, CPF e comprovante de residência, além de uma taxa de R$ 150, destinada aos cuidados essenciais com os animais, como medicamentos, alimentação e castração.

Após preencher a ficha cadastral, os futuros tutores participarão de uma entrevista, em que suas atitudes de amor e carinho serão avaliadas para garantir que o novo membro da família receba todo o cuidado e afeto que merece.

Além da feira de adoção, o Shopping Pátio Paulista abre duas exposições fotográficas intituladas “Especial é ser diferente” e “Sempre ao Seu Lado”, idealizada pela ONG AMPARA Animal em parceria com os fotógrafos Rafael Mantesso e Jairo Goldflus. O acervo mostra os famosos ao lado dos animaizinhos em momento divertido e descontraído. A campanha fala da importância de se dedicar e de aproveitar cada momento com seu melhor amigo de quatro patas, que tem o tempo de vida tão menor que o nosso. As mostras têm acesso gratuito e ficam no Piso Jardins do empreendimento até o dia 25 de fevereiro.

A AMPARA, maior OSCIP de proteção animal do Brasil e com o maior número de animais amparados, tem como principal objetivo tirar os animais da situação de rua. Nessa exposição de fotos, o fotógrafo Rafael Mantesso resgatou cliques dos momentos compartilhados entre os animais resgatados e as personalidades apoiadoras da causa animal nessa campanha. Participaram do projeto a atriz e modelo Yasmin Brunet, Gianne Albertoni, as atrizes Sheron Menezes, Thaila Ayala, Giovanna Ewbank, Cleo Pires, Fiorella Matheis, Ellen Jabour, as apresentadoras Fernanda Paes Leme e Sabrina Sato, o comediante e ator João Vicente de Castro e o ator e empresário Bruno Gagliasso.

A AMPARA Animal, que ajuda anualmente milhares de animais carentes e muitos deles em condições especiais em com diferentes histórias de privações e superações, fisicamente diferentes, porém não menos generosos em seu amor, dedica essa exposição aos pets.

“Estamos muito animados em receber a exposição fotográfica com celebridades e pets em nosso empreendimento. Aqui no Pátio Paulista, acreditamos que animais de estimação são parte da família e são bem-vindos em nossas instalações. Estamos comprometidos em fornecer um ambiente seguro e confortável para todos os nossos visitantes, incluindo aqueles com animais de estimação. Esperamos que essa exposição fotográfica seja uma oportunidade para celebrar a relação especial entre os pets e seus donos, e estamos ansiosos para recebê-los em nosso empreendimento”, ressalta Gabriel Lima, gerente de marketing do Shopping Pátio Paulista.

Serviço – Adote um Amigo no Pátio Paulista

Adoção de Pets no Shopping Pátio Paulista

Duração: 17 e 18 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 18h

Local: Piso Jardins

SERVIÇO – Exposições da AMPARA Animal

Local: Shopping Pátio Paulista – Piso Jardins

Dias: Até 25 de fevereiro

Segunda a sábado das 12h às 21h

Domingos e feriados das 14h às 20h

Endereço: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – SP