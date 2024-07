Adoniran Barbosa tem música inédita sobre o metrô de SP gravada por amigo

O metrô paulistano, que aparece na canção “Triste Margarida”, de Adoniran Barbosa, teve a atenção do músico e outra canção, “Vou Pegar o Metrô”, que será gravada agora pela primeira vez, 42 anos após a morte do artista.

A letra foi publicada em maio de 1977 no extinto jornal Notícias Populares e será interpretada por Eduardo Gudin, grande amigo e colaborador do músico, e pelo Conjunto João Rubinato, em um single que será lançado pela gravadora Biscoito Fino no dia 6 de agosto. Adoniran não deixou registrada a melodia da música, então coube a Gudin compor sobre a letra do companheiro.

“Vou Pegar o Metrô” foi apresentada pela primeira vez em um show no Sesc Pompeia em junho de 2023, e será performada novamente no show “Histórias das Malocas: Adoniran e o Radioteatro”, que o Conjunto João Rubinato vai fazer no Sesc Vila Mariana em 19 de julho.

O produtor Cássio Pardini encontrou a letra da canção no acervo de Adoniran em 2022. A música fala sobre um rapaz que tem sua vida facilitada pela inauguração da linha azul do metrô, que aconteceu em 1974, mas que não poderá mais para mentir para o patrão ou para namorada sobre os atrasos do trem.