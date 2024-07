Adolfo Gazabin assume presidência do Lions Clube Santo André para gestão 2024/25

José Adolfo Gazabin Simões, assumiu a presidência do Lions Clube de Santo André (Distrito LC 5 PIP) para a gestão 2024/25. A cerimônia de posse ocorreu nesta quarta-feira, 10, às 20h, no restaurante Fazenda Macaxeira, na Av. Portugal, 1313. Gazabin em seu primeiro discurso como presidente, depois da primeira badalada no sino tradicional da entidade, agradeceu ao bom Deus por permitir todos estarem no ato de sua posse, confraternizando num momento importante para o Clube Lions Santo André. O presidente do Lions Clube firmou compromisso diante de todos convidados, empresários, amigos e familiares. Estiveram presentes a diretoria do Ciesp Diadema, entidade que Gazabin faz parte como 2o vice-diretor.

“Quero agradecer a todos vocês, amigos e amigas, que dedicaram um tempo precioso para nos prestigiar e testemunhar o compromisso que assumo com os meus pares, o qual procurarei cumprir, empenhando os meus melhores esforços, sempre ciente de que nenhuma boa gestão se faz sozinho, e sim a várias mãos”, disse o presidente que deu início ao seu primeiro ato, nomeando sua diretoria: Rosielaine de Carvalho Simões, Roberto Del Grego, Paulo Coelho, Tomaso Pina e Carlos Dozzo.

Gazabin afirma que vai manter a tradição das reuniões do Lions Clube e se aprofundar em projetos da instituição, como o projeto CLASA – Casa Lions de Adolescentes de Santo André em parceria com o Lions Clube Santo André Jardins, projeto Visão Cartaz da Paz, entre outros.

“Não podemos esquecer de nossos protocolos e tradições, mesmo diante das mais bem-vindas inovações e modernidades, mas respeitando o legado deixado por seus antecessores. “Com essas reuniões poderemos conhecer melhor a amplitude dos nossos projetos. Aquilo que temos a capacidade de fazer juntos, certamente fortalecerá a musculatura que nos mantém unidos”.

Presidente do Casa Lions de Adolescentes de Santo André (CLASA), Gilmar Moreira, presente na posse de Adolfo Gazabin, disse da alegria de vê-lo sendo empossado novo presidente. “É uma alegria e uma honra estar aqui e ver você, Adolfo Gazabin, assumir a presidência do Lions. Você é uma pessoa do bem. O que precisar da CLASA conte conosco”.

Sergio Luiz Davanzo tem título de privilegiado no Lions Clube, nobreza que conquistou ao longo dos 50 anos de serviço prestado a instituição, foi presidente do Lions, secretário do Governador e transitou em outras áreas do Clube. Para ele, Adolfo Gazabin foi uma excelente escolha. “Antes de entrar no Lions, tem que ter um padrinho. O padrinho tem que reconhecer naquele Leão, a capacidade de liderança para que o escolhido seja presidente. E no caso, o Gazabin tem, muito antes de entrar no Lions Clube Santo André”.

Já outro cinquentenário do Lions Clube, Joaquim da Silva Boaventura, mais conhecido como Boaventura, diz que Gazabin tem tudo para ser um excelente presidente. “Nós do Lions estamos muito felizes com a presidência dele, e temos a certeza que fará um excelente mandato. Nós não temos a responsabilidade de frequentar o Lions, justamente pelos 50 anos de serviço prestado, somos privilegiados. Estamos aqui para prestigiar a posse do Adolfo Gazabin”, elogia o amigo e novo presidente do Lions.

Para Flávia Oliveira Coelho, ex-presidente do Lions Clube Santo André, e que passa a responsabilidade agora para o amigo, Gazabin, é uma alegria. “Estar nesse momento passando o ‘bastão’ da entidade que pude administrar até aqui e que tenho alegria em servir, para uma pessoa tão querida que é o Adolfo Gazabin, é saber e termos a garantia que será tudo feito com maestria. Que você tenha sucesso e conte comigo”, concluiu.

Adolfo Gazabin, empossado na presidência, disse ter obrigação de fazer o melhor, e que vai honrar o legado deixado. “Eu particularmente tenho a obrigação de honrar e respeitar o legado deixado pelos companheiros, companheiras e domadoras que me antecederam. Construindo o que tem que ser construído sobre o firme alicerce que recebo esse pujante Lions Clube. E que temos a sublime missão movimento leonístico, de servir com entusiasmo e alegria a nossa comunidade”, finalizou.