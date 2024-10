Adolescentes da Fundação CASA participam de sessão de cinema no Instituto Moreira Salles

Na próxima terça-feira, 8 de outubro, 42 adolescentes que cumprem medida socioeducativa em 11 centros socioeducativos da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) terão uma experiência especial no cinema do Instituto Moreira Salles (IMS), localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento, programado para começar às 14h, faz parte de uma parceria entre a Fundação CASA e o IMS, que desde 2023 oferece visitas guiadas e atividades culturais para os jovens.

A sessão incluirá a exibição de um curta-metragem produzido por seis adolescentes do CASA Ouro Preto, na capital paulista, durante uma oficina de audiovisual realizada entre março e abril de 2024, coordenada pelo documentarista Diógenes Muniz. O curta, intitulado “Foca nos Menor”, retrata o cotidiano dos jovens em internação e seus projetos para o futuro. Um dos adolescentes envolvidos na produção estará presente para compartilhar sua experiência. Diógenes Muniz, hoje residente na Alemanha, enviou uma mensagem especial aos jovens que será exibida na abertura do evento.

Além do curta “Foca nos Menor”, o público assistirá a outros dois filmes: “Ramal” (dirigido por Higor Gomes) e “Mutirão” (dirigido por Lincoln Péricles). Este último também contará com a presença do diretor para um debate após a exibição. A conversa ainda conta com a presença de Felipe Ferraro, educador do IMS, Quesia do Carmo e Lucas Gonçalves, da equipe de cinema do IMS, e Wellington Araújo, gerente de Arte e Cultura da Fundação CASA.

Wellington Araújo destaca a importância de ações como esta: “Além de apresentar o Instituto Moreira Salles aos adolescentes, esta iniciativa oferece a oportunidade de vivenciarem o cinema fora dos espaços convencionais, assistindo produções que dialogam diretamente com a realidade deles”.

Claudia Carletto, presidente da Fundação CASA, reforça que atividades culturais como esta são fundamentais no processo de reintegração social: “Acreditamos na educação integral, e a arte tem um poder transformador, capaz de ampliar os horizontes e perspectivas dos jovens”.

O evento é exclusivo para os adolescentes da Fundação CASA e não será aberto ao público. Participarão adolescentes atendidos em centros socioeducativos das cidades de São Paulo, Guarulhos, Franco da Rocha, Campinas, Sorocaba, Lorena e Praia Grande.

Filmes a serem exibidos:

“Foca nos Menor” (Coord.: Diógenes Muniz, Brasil, 2024, 22 min)

Sinopse: Seis adolescentes internos na Fundação CASA de São Paulo registram a rotina na unidade e falam sobre seus sonhos e planos futuros.

“Ramal” (Dir.: Higor Gomes, Brasil, 2023, 16 min)

Sinopse: Jovens na periferia de Sabará, Minas Gerais, encontram liberdade sobre suas motocicletas em um viaduto abandonado.

“Mutirão” (Dir.: Lincoln Péricles, Brasil, 2022, 10 min)

Sinopse: Uma criança descobre a história de sua comunidade por meio dos registros de um movimento popular que construiu a região onde vive.