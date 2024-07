Adolescentes da Fundação CASA de São Bernardo vivenciam experiências educacionais no Senac

Na última sexta-feira (12/07), cinco adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I visitaram a unidade do Senac na cidade com o objetivo de explorar as oportunidades educacionais oferecidas pela Instituição. A visita foi organizada para apresentar aos jovens os cursos disponíveis por meio de vivências práticas em diversas áreas do conhecimento.

Durante a atividade, os adolescentes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, visitar todos os ambientes pedagógicos e conhecer a infraestrutura da instituição, além de entender a metodologia de ensino e interagir com os docentes. Um dos pontos mais interessantes da visita foi a participação em uma oficina gastronômica, na qual os jovens puderam colocar a mão na massa e explorar o mundo da culinária de forma prática.

Para o adolescente Gabriel (nome fictício), a experiência foi significativa. “É muito importante conhecer um ambiente educacional como esse oferecido pelo Senac”, afirmou. Ele destacou a falta de direcionamento profissional em sua vida e a oportunidade de conhecer novas áreas como um possível caminho para seu futuro. “Conhecendo de perto, de repente, posso gostar e ingressar em algum curso”, completou.

“Esta atividade possibilita aos adolescentes ampliar seu repertório e refletir sobre a diversidade de oportunidades em áreas do ensino profissionalizante”, comentou a diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva.

“A visita às unidades do Senac proporciona uma oportunidade valiosa para nossos adolescentes, permitindo vislumbrar novas possibilidades e inspirando futuros caminhos profissionais”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.