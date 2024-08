Adolescentes da Fundação CASA de Diadema ampliam visão artística em visita ao Paço das Artes

Na última terça-feira (13/08), quatro adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Diadema vivenciaram uma experiência enriquecedora ao visitarem o Paço das Artes, na capital paulista. A visita guiada proporcionou um mergulho em três exposições, todas assinadas por jovens artistas brasileiros.

A primeira mostra, intitulada “Fervor” e com curadoria de Cadu Gonçalves, é uma colaboração entre as artistas Alice Lara e Paola Ribeiro. A exposição explora temas como voz, corpo e paisagem por meio de pintura, performance e vídeo, promovendo reflexões sobre a relação humana com a natureza e o impacto ambiental.

Na segunda exposição, “Aguardente”, a artista Julia Gallo utiliza recortes de papel e rabiscos para criar figuras fantasmagóricas que evocam a febre da imaginação. A obra, repleta de elementos como água e gases, cria uma atmosfera nebulosa que convida à reflexão sobre estados psicológicos e transformações humanas. Uma das obras com recortes atraiu especialmente a atenção dos adolescentes, gerando satisfação na artista, que ficou encantada ao ver o interesse e a apreciação demonstrados pelos jovens.

A terceira exposição, “Terra, Terreno, Terreiro”, do artista Dalber de Brito, aborda disputas territoriais e migrações por meio da simbologia dos cupinzeiros mineiros. A obra relaciona essas estruturas naturais com sociedades afetadas pelo colonialismo, destacando como os “ruídos e roídos” do passado continuam a impactar a organização social e histórica do Brasil.

O diretor do CASA Diadema, Rodinei Santos da Cruz, destacou a importância da experiência. “A visita foi uma oportunidade para que eles conhecessem a diversidade da arte contemporânea e refletissem sobre diferentes formas de expressão artística e suas possibilidades de materiais e conceitos”.

“A arte tem um poder transformador, capaz de abrir novos horizontes e estimular a reflexão. Ao entrarem em contato com diferentes expressões artísticas, esses jovens são encorajados a desenvolver uma visão crítica e expandir sua percepção, aspectos fundamentais para seu crescimento pessoal e social”, ressaltou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.