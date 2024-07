Adolescentes da Fundação CASA ampliam horizontes artísticos em concerto na Sala São Paulo

Na última sexta-feira (28/06), seis adolescentes da Fundação CASA Novo Tempo, localizada em Franco da Rocha, tiveram a oportunidade de assistir ao renomado concerto “Tucca Aprendiz de Maestro: Arraial do Maestro” na Sala São Paulo, na capital paulista.

Os jovens concluíram recentemente o curso de percussão oferecido pela Fundação CASA em parceria com o Projeto Guri, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e foram prestigiar Rafael Dalchau, professor percussionista no concerto. O curso, que teve duração de três meses com aulas duas vezes por semana no centro socioeducativo, desempenha um papel crucial no desenvolvimento artístico e pessoal dos adolescentes.

No concerto, os adolescentes puderam apreciar a magia da música clássica e se conectar com diversas formas de expressão artística, como teatro, ópera, balé e circo, características da série de espetáculos Tucca Aprendiz de Maestro.

“Essa experiência artística desperta nos adolescentes a inspiração para transformar suas vidas e promove a inclusão cultural. Foi uma vivência única, onde puderam conhecer um pouco do universo da arte e da música”, afirma a diretora do CASA Novo Tempo, Tuani Lopes Vargas.

“O acesso à cultura é fundamental para o desenvolvimento integral dos adolescentes, oferecendo novas perspectivas e possibilidades de transformação pessoal. Iniciativas como esta demonstram o poder da música e da arte na construção de um futuro mais promissor para nossos jovens”, reforça a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.