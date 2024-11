Adolescente sofre descarga elétrica em “surf ferroviário” na estação Anchieta

Na noite de segunda-feira, 18 de setembro, um grave incidente ocorreu na estação de Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro, envolvendo um adolescente de 13 anos que sofreu uma descarga elétrica ao viajar em cima de um trem da Supervia. O jovem foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.

A Supervia, responsável pela operação ferroviária no estado do Rio de Janeiro, informou que o adolescente entrou em contato com a rede aérea do trem, o que causou a descarga elétrica. Testemunhas relataram que ele estava no teto da composição quando foi eletrocutado, desmaiando imediatamente. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento crítico e as tentativas dos passageiros de resgatá-lo, apesar dos riscos envolvidos.

O incidente interrompeu a viagem do trem em direção a Japeri, forçando a transferência dos passageiros para outra composição. Em resposta ao ocorrido, a Supervia destacou sua campanha educativa lançada em setembro para alertar sobre os perigos das práticas conhecidas como “surf ferroviário”, onde indivíduos arriscam suas vidas ao se pendurarem nas laterais ou topos dos trens. A concessionária enfatizou que essas ações são extremamente perigosas e afetam não apenas os praticantes, mas também a segurança geral dos passageiros e o funcionamento da operação ferroviária.

Além disso, a Supervia reforçou a importância de não tentar socorrer diretamente vítimas de descargas elétricas devido aos riscos associados à alta tensão. Em casos como este, é essencial acionar imediatamente equipes especializadas, como o Corpo de Bombeiros ou o Samu, para garantir uma resposta segura e adequada.