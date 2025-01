Adolescente se feriu em ‘guerra de foguetes’ em Goiânia

No último dia 22 de dezembro de 2024, um incidente ocorreu em um evento conhecido como “guerra de foguetes”, realizado no Ginásio de Esportes do Setor Orlando de Morais, em Goiânia, Goiás. Durante a atividade, um adolescente de 16 anos foi ferido ao ser atingido por uma candela romana, um tipo de fogo de artifício popularmente utilizado em celebrações.

O artefato causou queimaduras no cabelo do jovem e um ferimento visível no pescoço, conforme demonstrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Apesar dos ferimentos, a mãe do adolescente, que preferiu permanecer anônima, afirmou que autorizou a participação do filho e que ele estava bem, minimizando a gravidade da situação ao dizer que “nem ficou marca”.

Denilson Lucas, o organizador do evento, destacou que a atividade foi promovida como uma ação recreativa e beneficente, destinada a jovens maiores de 16 anos com o consentimento dos pais. Ele explicou que a ideia era arrecadar alimentos não perecíveis para uma campanha de Natal. Cada participante deveria levar um quilo de alimento, resultando na montagem de 14 cestas básicas para doação.

Embora Denilson tenha ressaltado a natureza festiva do evento, ele também reconheceu que não possuía autorização formal para realizar a atividade no local. Em entrevista à TV Anhanguera, o tenente Lino Matos da Polícia Militar caracterizou a situação como “uma brincadeira sem graça que pode acabar mal”, alertando sobre os riscos associados ao uso de fogos de artifício.

As autoridades receberam denúncias sobre o barulho excessivo e a aglomeração no local. Um morador da área relatou a presença de mais de 30 pessoas reunidas, mas quando a polícia chegou ao ginásio, não encontrou irregularidades. O organizador pediu desculpas à comunidade pelo alvoroço causado e explicou que havia pais presentes acompanhando os jovens.

A participação no evento gerou discussões sobre segurança e regulamentação no uso de fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros reiterou a importância do manuseio seguro desses produtos, enfatizando que devem ser adquiridos apenas em estabelecimentos autorizados e usados com precaução.

A Prefeitura de Goiânia foi contatada para comentar sobre o ocorrido e a autorização do uso do ginásio, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta oficial.

O caso levanta questões sobre a responsabilidade na organização de eventos recreativos envolvendo atividades potencialmente perigosas e destaca a necessidade de conscientização sobre segurança ao utilizar fogos de artifício.