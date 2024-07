Adolescente morre atropelado segundos após roubar celular de idoso em SP

Um adolescente de 17 anos morreu segundos após furtar o celular de um idoso no bairro da Lapa, em São Paulo.

Câmeras de segurança gravaram furto e acidente. No vídeo, é possível ver que o idoso está caminhando com o celular no ouvido, quando o adolescente toma o celular dele. O idoso tenta seguir o jovem e logo presencia o atropelamento. O caso ocorreu na sexta-feira (19).

🚨 CENAS FORTES: Adolescente de 17 anos furta celular de idoso e morr* atropelado por ônibus DOIS segundos depois. pic.twitter.com/a4ILmKFGCb — POPTime (@siteptbr) July 20, 2024

De outro ângulo, é possível ver que motorista do ônibus não consegue frear a tempo. O veículo derruba o adolescente no chão e passa por cima dele em seguida.

Adolescente chegou a ser socorrido. Ele foi levado ao Hospital da Brasilândia, mas morreu na unidade de saúde.

Acidente ocorreu na rua Domingos Rodrigues. O veículo que atropelou o adolescente foi da linha 8043/10 Hab. Turística – Lapa. O UOL procurou a SPTrans em busca de um posicionamento e aguarda retorno sobre o assunto.

Local foi periciado pelo Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no 91º DP da Ceasa. O nome do adolescente não foi divulgado pela polícia.