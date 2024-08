Adolescente morre após ser baleado em dispersão de baile funk em Guarulhos

Um adolescente de 16 anos morreu no último sábado (3) após ser baleado durante a dispersão de um baile funk em Guarulhos.

Kleyton Diogo Ferreira Alves foi atingido na cabeça no dia 28 de julho. Ele foi levado por populares ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso e ficou internado na UTI desde então, em estado grave.

A GCM (Guarda Civil Municipal) fez uma operação para encerrar a festa em que o jovem estava. Segundo a prefeitura, a ação ocorreu após supostas denúncias de moradores na rua Jequitibá, no Jardim Monte Alegre, em Guarulhos, que reclamaram da ”perturbação”.

Dispersão foi marcada por confusão e violência. Agentes relatam que foram recebidos com hostilidade pelos participantes, que teriam arremessado pedras e objetos contra eles.

Jovens divulgaram vídeos de abordagem violenta no momento da ação. Guardas foram filmados agredindo os presentes com cassetete e muitos barulhos de disparos foram ouvidos. Prefeitura diz que a GCM usou apenas armas com munições não letais.

Ao menos outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi atingida na perna e foi levada ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso com ferimentos leves e não corre risco de morrer.

O caso foi registrado no 4º DP da cidade. De acordo com a prefeitura, a Polícia Civil não associou a ação da GCM com o disparo que vitimou Kleyton. 70 motocicletas foram apreendidas, oito delas de roubos ou furtos.

Adolescente era jogador de futebol mirim. O Projeto Relâmpago Araguay, do qual ele fazia parte, lamentou a morte pelas redes sociais. ”Neste momento de dor para todos nós pedimos orações para os familiares”, escreveu em nota.