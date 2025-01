Adolescente morre afogado em praia de Mongaguá

Um trágico incidente ocorreu na praia do Balneário Mongaguá, no litoral paulista, onde um adolescente de 17 anos, identificado como Cristian Gustavo, perdeu a vida em decorrência de um afogamento. O jovem residia em São Paulo e foi resgatado em estado crítico na tarde de terça-feira, dia 7.

A equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi acionada após relatos sobre o desaparecimento do adolescente nas águas da praia. Em uma rápida mobilização, os bombeiros localizaram Cristian cerca de dez minutos depois e o retiraram da água com um grau 6 de afogamento, considerado grave.

Após o resgate, Cristian foi levado imediatamente ao Pronto-Socorro, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. No total, 16 profissionais da corporação participaram das operações de busca e resgate, utilizando seis viaturas para a ocorrência.

Enquanto isso, as autoridades também estão à procura de um turista de 35 anos, Diego Alves de Deus, que desapareceu na mesma noite em Praia Grande. Ele caiu de um colchão inflável enquanto estava no mar e, ao contrário dele, outros dois homens que estavam com ele conseguiram sair da água conscientes e foram atendidos pelos bombeiros. As buscas por Diego continuam.