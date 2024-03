Adolescente fere três com faca em ataque a escola no Distrito Federal

Dois alunos e uma monitora do Centro Educacional (CED) São José em São Sebastião, no Distrito Federal, em Brasília, foram atingidos por golpes de faca na manhã desta segunda-feira, 4, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A corporação afirma que foi acionada para atender a ocorrência na escola. Segundo relatos, um estudante, durante o início das aulas, levantou-se e agrediu colegas com uma arma branca em sala de aula.

“Devido à rápida intervenção do professor presente, o aluno foi imediatamente detido, evitando ferimentos graves entre os alunos e servidores. A equipe gestora agiu prontamente, acionando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e atendimento à comunidade escolar”, disse em nota.

Conforme a investigação, o adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela PM com duas facas após o ataque. “Os policiais conseguiram convencer o jovem a se entregar, sendo encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para os procedimentos cabíveis”, disse a polícia. O caso seguirá sob investigação policial.

“O professor que estava em sala, imediatamente, deteve o aluno. Nenhum aluno ou servidor foi ferido gravemente. A equipe gestora decidiu dispensar as aulas que ocorreriam no turno matutino”, acrescentou a Secretaria da Educação do Distrito Federal.

A secretaria reitera que repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola, e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar.

O Centro Educacional (CED) São José atende alunos do 6° ao 9° ano e também atua na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA): fundamental 2 e ensino médio, segundo a Secretaria da Educação do Distrito Federal.