Adolescente é investigado por suspeita de incentivar ataque em escola de SP

Um adolescente de Jucás, no interior do Ceará, é investigado pela Polícia Civil por supostamente incentivar atos de violência na internet. Um deles seria o ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, em outubro de 2023.

A Polícia Civil informou que eletrônicos foram apreendidos para ajudar nas investigações.

No ataque em São Paulo, três adolescentes foram baleadas. Uma delas, Giovanna Bezerra, 17, foi atingida na cabeça e morreu.

Giovanna havia começado a trabalhar poucos dias antes de morrer. Ela recebeu o primeiro salário na semana do ataque, segundo a tia Carla Bezerra.

O autor dos tiros tinha 16 anos e era aluno do primeiro ano do Ensino Médio. A mãe do atirador já havia feito boletim de ocorrência em 24 de abril de 2023, afirmando que ele havia sofrido agressões e ameaças de outros alunos.

Os tiros partiram de um revólver calibre 38. A Polícia Civil afirmou que a arma é do pai do aluno. O revólver é legalizado.

A Escola Estadual Sapopemba retomou as atividades em novembro.