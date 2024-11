Adolescente é baleado na cabeça durante tumulto em baile funk em Guarulhos

Um adolescente de 16 anos foi atendido em estado grave com um tiro na cabeça logo após tumulto em um baile funk no bairro Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29). Ele está internado na UTI do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente foi atingido no momento em que a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Guarulhos tentava dispersar a multidão que ocupava a rua Jequitibá, às margens da rodovia Ayrton Senna. Um jovem de 25 anos também foi ferido na perna por disparo de arma de fogo -ele foi socorrido e passa bem.

De acordo com a GCM, apenas armas não letais foram usadas na ação.

A Prefeitura de Guarulhos disse não saber de onde partiram os disparos.

A gestão do prefeito Guti (PSD) disse que o homem de 25 anos foi atingido “em uma mata longe do alcance da GCM” e que o adolescente foi socorrido por testemunhas.

“[Foi] levado por populares, que não se identificaram, apenas deixaram o jovem no local e saíram”, afirmou, em nota.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os guardas civis apreendem motos de pessoas que estavam na rua para participar do baile funk promovido por uma adega. Segundo a GCM, 70 motos foram apreendidas, sendo oito roubadas ou furtadas.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio pelo 4° Distrito Policial de Guarulhos.