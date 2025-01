Adolescente devolve relógio de luxo e recebe recompensa de R$ 10 mil de MC Ryan SP

Um incidente inusitado ocorrido durante um show em Bertioga, no litoral de São Paulo, resultou em uma generosa recompensa para um jovem fã. O MC Ryan SP, conhecido no cenário do funk brasileiro, premiou um garoto de apenas 12 anos com a quantia de R$ 10 mil após ele encontrar e devolver um relógio de luxo que o artista havia perdido.

O episódio aconteceu no último dia do festival Verão é Show, realizado no sábado, dia 11. Durante sua apresentação, o funkeiro estava interagindo com o público ao lançar toalhas quando o relógio escapuliu de seu pulso e caiu entre os espectadores. “Estava em uma bad. Aí, mano. Um moleque achou”, relatou MC Ryan SP em suas redes sociais.

O adolescente, que estava próximo ao palco, se deparou com o relógio no chão e, ao voltar para casa, reconheceu o acessório em fotos postadas pelo influenciador digital Buzeira, que estava presente no evento. Imediatamente no dia seguinte, ele decidiu entregar o objeto ao influenciador. “Não é todo mundo que faz isso não. Pegar um relógio desse e não procurar vender? O Ryan estava procurando… Ele vai ficar feliz”, comentou Buzeira sobre a atitude do jovem.

Após a entrega do relógio, Buzeira fez questão de recompensar o garoto com aproximadamente R$ 500 e prometeu falar com MC Ryan SP sobre uma recompensa maior. O artista entrou em contato com o menino através do Instagram e perguntou se ele preferiria ganhar um celular ou um videogame. Surpreendentemente, o jovem optou por dinheiro, resultando na transferência via PIX de R$ 10 mil.

Em um áudio enviado ao cantor, o adolescente expressou sua gratidão e revelou seus planos: “Eu vou ajudar a minha mãe. Vou quitar o carro dela, que ela está batalhando há muitos anos para isso e vou comprar umas roupas para mim”. Ele creditou à mãe os ensinamentos que o levaram a agir com honestidade naquele momento.

MC Ryan SP elogiou publicamente a atitude do garoto: “C******, mlk! Você é f*** […] Parabéns pela honestidade”, demonstrando sua admiração pelo gesto do fã que ganhou notoriedade nas redes sociais, aumentando significativamente seu número de seguidores após o incidente.

A equipe de reportagem tentou contato com o adolescente, sua mãe e a assessoria do MC Ryan SP para mais detalhes sobre essa história inspiradora, mas até a última atualização não obteve resposta.