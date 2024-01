Adolescente de 16 anos é sequestrado enquanto soltava pipa no Rio

Um adolescente de 16 anos foi sequestrado no bairro Brás de Pina, na zona norte do Rio, no último domingo (14). O jovem foi levado enquanto soltava pipa com amigos.

Nas imagens, o rapaz é empurrado por homens armados, que se aproximam dele em duas motos.

Armado, um dos membros do grupo força o garoto a subir na motocicleta e dispara tiros para o alto. O vídeo mostra que ao menos quatro pessoas participaram da ação.

Nesta terça-feira (16), familiares realizaram um protesto contra o desaparecimento do jovem. Com faixas e cartazes, grupo pediu que a polícia encontre o estudante. Manifestação foi realizada na avenida Bulhões Maciel, em Vigário Geral.

Mãe do adolescente diz que tentou encontrá-lo por conta própria. Em entrevista ao SBT, ela falou que foi em todos os morros do Complexo da Penha, mas as informações que recebeu não a levaram ao filho. “Ele estuda, ia começar a trabalhar agora porque tem 16 anos. Mas ele me ajuda muito na minha casa, não aceito essa covardia que fizeram com meu filho. O garoto não estava fazendo nada”, lamentou.

Mãe soube do sequestro enquanto buscava cesta básica. Ela explicou que a família foi muito afetada pela enchente de domingo.

Em depoimento à polícia, a mãe contou que o filho não tem envolvimento com o crime. A mulher conversou com os dois amigos que acompanhavam o filho no dia que ele foi levado. “Eles correram, os dois colegas, e meu filho travou. Ele falou que era estudante e que não estava fazendo nada”, disse ao SBT.

Polícia não descarta sequestro por engano. O delegado Flávio Rodrigues explicou que outra hipótese é um acerto de contas entre facções rivais. “Nada pode ser descartado”, afirmou à TV Globo. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina). Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.