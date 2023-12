Adolescente Aprendiz forma mais 800 jovens

Fazer com que adolescentes de Diadema reconheçam suas potencialidades e sejam protagonistas de sua própria vida. Esse é o objetivo do Adolescente Aprendiz, programa da Prefeitura de Diadema que realizou sua cerimônia de formatura na noite desta segunda-feira, 4 de dezembro, no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha.

Cerca de 800 adolescentes de todo o município se formaram, uma vez que o programa atua de modo descentralizado, com 19 núcleos distribuídos nas regiões da cidade. O evento contou com cerca de 3 mil pessoas, incluindo as famílias dos participantes, também presentes.

Os inscritos no programa recebem duas modalidades de bolsas. Os adolescentes de 14 e 15 anos recebem a bolsa ‘Primeiros Passos’, no valor de R$ 150. Já os jovens de 16 e 17 anos recebem a bolsa ‘Travessia’, no valor de R$ 300.

Além disso, no contraturno escolar, os beneficiados pelas bolsas têm contato com amplas vivências e formações que se relacionam a alguns eixos temáticos: Participação Social, quando são convidados refletir sobre cidadania e protagonismo juvenil; Preparação para o Mundo do Trabalho; Mentoria, no qual os adolescentes visitam empresas e passam por mentorias de profissionais de diversas áreas, que fazem a interlocução dos jovens com o mundo do trabalho; Esporte e Cultura; Projetos Comunitários, em que os participantes aplicam os conhecimentos obtidos no programa de forma prática, multiplicando e devolvendo esse conhecimento para a comunidade na forma de projetos sociais; e Educação Étnico-Racial. A capacitação dura de março a novembro.

Como explica Evelyn Daniel, diretora do Departamento de Educação Popular, coordenadora do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (NERER) e uma das responsáveis pelo Adolescente Aprendiz, todo esse esforço junto à juventude da cidade tem resultados muito práticos. “Com as reflexões suscitadas por meio do eixo de Educação Étnico-Racial, nós temos, hoje, 70% dos adolescentes do programa autodeclarados negros”, esclarece.

Além disso, segundo ela, muitos desses jovens passaram a atuar de forma construtiva e cidadã em suas comunidades. “Nosso principal objetivo é que os adolescentes se reconheçam, suas potencialidades, que assumam um lugar de protagonismo, tanto na vida pessoal como na comunitária. Queremos fazer com que eles estejam habilitados a traçar seu projeto de vida e que possam, coletivamente, elaborar estratégias para que isso ocorra”, afirma.

De acordo com o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, presente à formatura, o Adolescente Aprendiz nasceu durante sua segunda passagem como prefeito de Diadema, nos anos 2000. “Criei esse programa após tomar conhecimento do trágico falecimento de uma jovem da Naval, vítima de um disparo de arma de fogo. O Adolescente Aprendiz, então, nasceu como uma resposta a essa situação de vulnerabilidade social extrema. Não se trata apenas de uma iniciativa para aproximar esses jovens do mercado de trabalho, mas vai além disso: é um meio de moldar cidadãos que buscam ativamente seus direitos e almejam uma vida mais digna e próspera.”

Ana Lucia Sanches, secretária de Educação, afirma que apesar do programa manter sua essência em relação ao seu início, ele foi repaginado, principalmente no que se refere às formações que oferece aos jovens. “Não existe nenhum programa como esse no Brasil. Acreditamos que ele contribui significativamente não apenas para que nossa juventude busque seus direitos e sua cidadania, mas que também passe a atuar de forma coletiva, contribuindo com a comunidade por meio de projetos de caráter social.”

Além da Secretaria de Educação, outras secretarias e instâncias da Prefeitura contribuem com o Adolescente Aprendiz: as secretarias de Assistência Social e Cidadania, de Transporte e Mobilidade, a Fundação Florestan Fernandes e a Rede Cultural Beija-flor, parceiro na execução do programa.

As inscrições para o Adolescente Aprendiz acontecem, normalmente, a partir de fevereiro.