Adolescente Aprendiz encerra atividades de 2024 com entrega de certificados na Rede Cultural Beija-Flor

Foi com muita alegria, música e animação que estudantes do Programa Adolescente Aprendiz, de Diadema, participaram na última na quinta-feira (14/11), na sede da Rede Cultural Beija-Flor, em Eldorado, das atividades de encerramento do programa do ano de 2024.

O evento também serviu para reunir os educadores do programa, na cerimônia da entrega de certificados que formou jovens, entre 14 e 15 anos, com atividades no contraturno escolar que incluem mentorias e aprendizado em diferentes eixos, como saúde, étnico-racial, cidadania, arte e cultura, entre outras áreas. As ações do Adolescente Aprendiz de Diadema são realizadas em cinco núcleos instalados nos bairros – Centro, Vila Popular, Campanário, Eldorado e Morro do Samba – e a formação ministrada aos jovens é oferecida gratuitamente pelo município.

A entrega de certificados começou pelo Núcleo da Vila Popular e entre os diversos participantes que ficaram emocionados com a diplomação estava Alice de Souza Pereira. “Foi muito importante para mim fazer o Adolescente Aprendiz. Adquirir experiências novas, conheci melhor o bairro que eu moro e atuei em um projeto que meu grupo criou durante os encontros do Adolescente, que foi esclarecer alunos da rede pública de ensino sobre o que é discriminação”, afirma.

Para Rihanna Andrade do Santos, do Núcleo Centro, entrar para o programa foi um estímulo para estudar informática e se tornar uma profissional da área. “Fazer o Adolescente Aprendiz me ensinou várias coisas. Além de melhorar o meu currículo e interagir mais com as pessoas, eu adquiri muitos conhecimentos e com o auxílio aprendizagem que o programa me deu, consegui comprar um telefone celular e ajudar a minha família”, conta.

O Adolescente Aprendiz existe em Diadema desde o ano de 2001, mas foi suspenso por um período de oito anos. Em 2021 a ação municipal deu um salto de qualidade importante, tornando-se parte da política pública de educação integral instituída no município.

Centrado em vivências e formações que levam os jovens ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal, o programa é realizado com base em eixos temáticos que conscientizam sobre a participação social; ações relacionadas à educação étnico-racial; ao esporte e a cultura e a projetos comunitários que estreitam os laços com a comunidade. Os adolescentes, além dos conhecimentos recebidos, têm direito a um auxílio aprendizado, no valor de R$ 150.

Além do desenvolvimento social

Para Evelyn Daniel, diretora do Departamento de Educação Popular da Secretaria de Educação, o Programa Adolescente Aprendiz é uma formação cidadã que vai além do desenvolvimento social dos jovens. “O programa hoje é a maior política de juventude instituída em Diadema. Nele também está incluído o cuidado com os familiares dos envolvidos e com as localidades onde ele acontece”, explicou. “Ele é referência e se tornou um incentivo ao protagonismo juvenil e um ponto de mudança na vida dos participantes e das comunidades”, concluiu.

Rede parceira

Para executar o Programa Adolescente Aprendiz a Prefeitura de Diadema conta com a parceria da Rede Cultural Beija-Flor. Segundo Ivone Silva, diretora executiva da Rede Cultural, a ação municipal ao atender jovens em situação de vulnerabilidade social consegue desenvolver um olhar sensível e individual para cada participante e isso faz diferença.

“O programa realiza uma abordagem de estreitamento de vínculo, entre educadores e estudantes, que faz com que eles se sintam seguros, favorecendo o aprendizado. Isso alimenta as perspectivas de futuro, traz esperança e estimula os adolescentes a acreditarem em si mesmos”, afirmou. Desde 2022, ano em que foi retomado, o programa já atendeu mais de 1.700 jovens.