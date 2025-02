Adoçantes causam câncer?

O consumo de adoçantes sempre gerou debates e preocupações, especialmente em relação a possíveis riscos à saúde, como o desenvolvimento de câncer. No entanto, diversos estudos científicos já comprovaram que os adoçantes aprovados pelas autoridades de saúde são seguros e podem ser consumidos sem receios.

A verdade é que nenhum adoçante disponível no mercado, em qualquer lugar do mundo, causa câncer. Mitos propagados ao longo do tempo geram desinformação e insegurança entre os consumidores, tornando essencial esclarecer os fatos com base na ciência.

Participei ativamente de estudos sobre a stevia na Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá, onde lecionei por 15 anos. Por isso, falo com a segurança de quem pesquisou o tema utilizando metodologias e ensaios científicos, cujo respaldo é reconhecido internacionalmente.

Os edulcorantes são amplamente estudados e regulamentados por órgãos de controle, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil. Todas essas instituições atestam que o consumo de adoçantes, dentro dos limites recomendados, não representa risco à saúde.

Os princípios ativos presentes nesses produtos passaram por rigorosos testes científicos na área da alimentação, comprovando sua segurança. Assim, não há qualquer evidência de que possam causar câncer ou outros efeitos nocivos quando consumidos adequadamente.

Outro mito que precisa ser esclarecido é a ideia de que adoçantes se acumulam no organismo. Todos os edulcorantes, sejam naturais ou artificiais, são metabolizados de maneira diferente do açúcar. Eles entram e saem do corpo sem se acumularem ou provocarem efeitos colaterais. Dessa forma, seu consumo é seguro e pode ser uma excelente alternativa para reduzir a ingestão de calorias desnecessárias provenientes do açúcar e seus derivados.

Optar por adoçantes no dia a dia, seja no café, em outras bebidas ou em receitas, é uma escolha inteligente para quem deseja controlar o consumo de açúcar sem abrir mão do sabor doce. Isso contribui para uma alimentação mais equilibrada e sem riscos à saúde.

A escolha do tipo de adoçante varia de acordo com a preferência de cada pessoa. Algumas optam por opções naturais, como a stevia, que tem um leve sabor residual, enquanto outras preferem adoçantes à base de sucralose ou misturas de edulcorantes, que garantem um sabor mais próximo ao do açúcar.

Com os avanços da tecnologia alimentar, hoje existem formulações que combinam diferentes edulcorantes para proporcionar um sabor mais agradável, reduzindo a quantidade necessária por dose e melhorando a experiência sensorial.

Adoçantes são amplamente estudados e aprovados por órgãos regulatórios em todo o mundo, garantindo sua segurança quando consumidos dentro dos limites recomendados. Basear nossas decisões em ciência e informação confiável evita mitos e permite escolhas mais equilibradas para a alimentação e o bem-estar.

Amaury Couto

Amaury é engenheiro químico e industrial pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com especialização em Engenharia Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Liderou os estudos sobre o desenvolvimento da stevia no Brasil pela UEM, onde lecionou por 15 anos.

Atualmente, é proprietário da Lightsweet, empresa especializada em produtos zero açúcar.