Adidas tira do ar propaganda com filha de palestino após protestos de Comitê Judaico

A Adidas virou alvo de críticas da comunidade judaica nos Estados Unidos após promover uma campanha publicitária com a modelo Bella Hadid, filha de palestino.

Nesta sexta-feira (19), a marca alemã tirou do ar uma campanha com a modelo, que divulgava um tênis retrô, lançado em referência às Olimpíadas de Munique em 1972, evento marcado por ataques de terroristas palestinos à equipe olímpica de Israel, que resultou na morte de 11 pessoas.

Hadid, que tem 27 anos, já fez declarações apoiando o direito dos palestinos ao longo de sua carreira. Suas opiniões, no entanto, passaram a incomodar a comunidade judaica nos Estados Unidos após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra em Gaza.

Desde o episódio, no ano passado, a modelo reduziu suas declarações acerca do conflito histórico, o que não amenizou sua imagem com a comunidade judaica.

Em nota enviada à AFP, a marca alemã, cuja história tem fragmentos de polêmica por participação de nazistas em sua fileira, se desculpou pela ação publicitária. “Estamos conscientes de que foram feitas conexões com eventos históricos trágicos – embora sejam completamente involuntários – e pedimos desculpas por qualquer transtorno ou angústia causado. Como resultado, estamos revisando o restante da campanha.”

Hadid não se manifestou sobre a repercussão negativa da peça.

Em declaração pública, o Comitê Judaico Americano criticou a Adidas pelo que chamou de “erro flagrante”. “Para a Adidas escolher uma modelo anti-Israel para relembrar essas Olimpíadas sombrias é um descuido massivo ou intencionalmente inflamatório. Nenhum dos dois é aceitável.”

O tênis “SL72”, então divulgado pela modelo, é uma réplica do calçado usado pelos atletas durante as Olimpíadas de Munique.